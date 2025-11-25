Подробно търсене

Лудогорец призова феновете си за подкрепа в домакинството на Селта

Боян Денчев
снимка: БТА
Разград,  
25.11.2025 19:43
 (БТА)

Лудогорец пусна обръщение в социалните мрежи, с която призова феновете да напълнят “Хювефарма Арена” в двубоя със Селта от Лига Европа. Срещата е този четвъртък (27 ноември) от 19:45 часа.

„Да подкрепим Лудогорец в поредната европейска вечер!

В четвъртък „Хювефарма Арена“ посреща поредния топ отбор от Европа.

Испанският Селта, воден от легендарния нападател Яго Аспас, пристига в Разград за решаващ мач, който обещава много емоции за феновете по трибуните.

Да загърбим трудностите и да се насладим на поредната европейска вечер на „Хювефарма Арена“.

Гладеме само напред с нов треньор и нови надежди.

Всички на стадиона! Да направим атмосфера, достойна за още един мач, който вярваме, че ще се помни дълго!“, написаха от Лудогорец.

/БД/

