Нарушаването на върховенството на правото и баланса между институциите подкопава устоите на демокрацията, каза президентът Румен Радев

Върховенството на правото и балансът между институциите са закрепени в Конституцията и тяхното нарушаване неизбежно води до подкопаване на устоите на демокрацията. Това заяви президентът Румен Радев на среща на „Дондуков“ 2 с председателя на Федералния конституционен съд на Федерална република Германия проф. д-р Щефан Харбарт, съобщиха от прессекретариата на държавния глава.

В официалната делегация на съда, която е на посещение у нас по покана на Конституционния съд на България, бяха зам.-председателят проф. д-р Ан-Катрин Кауфхолд и съдиите д-р Рона Фетцер, Томас Офенлох, проф. д-р Мартин Айферт и д-р Мириам Меслинг. В срещата участваха председателят на българския Конституционен съд Павлина Панова и посланикът на Федерална република Германия у нас Ирене Планк.

Във фокуса на срещата бяха редица теми, свързани с принципите на правовата държава, прилагането им и влиянието на политическите процеси върху тях. Тенденцията на ограничаване на правомощията на президентската институция у нас, започнала с промените в Конституцията от 2023 г. и последвалите законодателни изменения през последните години, бяха разгледани в контекста на промяната в заложения в Конституцията баланс между институциите и концентрацията на все по-голяма власт в парламента. Възможността на гражданите реално да участват в решенията, засягащи бъдещето на страната, бе обсъдена с оглед на отказа на председателя на Народното събрание да допусне до гласуване предложения от президента референдум, за което Конституционният съд наскоро се произнесе, че председателят на парламента „няма правомощие да преценява установените в закон изисквания, при които е допустимо произвеждането на национален референдум, и да отклонява предложение, направено от субект, овластен със закон", допълниха от прессекретариата.

По думите на президента нарушаването на конституционния баланс между институциите създава риск от непредвидими последици, особено като се отчита критично ниското обществено доверие в работата на ключови институции.

Като основен проблем пред Европа по време на срещата бе откроен демографският, който засяга и България. Държавният глава определи като ключова предпоставка за преустановяването на емиграцията на младите хора от страната ни, гарантирането на върховенството на правото, което да води до ефективна борба с корупцията, подобряване на здравеопазването, образованието и на обществената среда, така че младите хора в България да получат много по-добри възможности да развиват потенциала си в страната.

Способността на държавните институции да вземат компетентни решения в рамките на своите законови правомощия също бе сред темите на разговора. Във връзка с това президентът Радев припомни, че както в България, така и в редица други европейски страни народни представители и представителите на изпълнителната власт често вземат решения в сферата на отбраната и сигурността, без да имат необходимото познание, опит или експертиза в тези области.

В рамките на разговора бяха обсъдени и перспективите за задълбочаване на двустранното икономическо сътрудничество между България и Германия. Радев открои значението на успешния модел на германския бизнес на взаимодействие между компаниите, науката, обществото и институциите, който е и най-ценната инвестиция на германския бизнес в България.

Конституционният съд на България и делегация от Федералния конституционен съд на Германия имаха двудневна работна среща в София в понеделник и днес. По време на сесиите бяха обсъдени темите „Ролята на Съда на Европейския съюз и на конституционните съдилища по отношение на разпределението на компетенциите между Европейския съюз и държавите членки“, „Последни развития в правото на ЕС“ и „Свобода на изразяване, фалшиви новини и демократична устойчивост“.