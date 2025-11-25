site.btaПротестиращите против насилието над жени тръгнаха на шествие в центъра на София
Протестиращите против насилието над жени тръгнаха на шествие в центъра на София. Шествието ще премине през Националния дворец на културата, ще продължи по бул. "Патриарх Евтимий" и ще завърши отново до Съдебната палата, заявиха организаторите от "Феминистки мобилизации".
Протестиращите скандират "Никога повече" и носят плакати с послание "Нито една повече".
Протестът под надслов ,,Нито една повече“ блокира движението пред Съдебната палата в София по-рано тази вечер. Организаторите обявиха, че искат постоянна гласност на проблема с домашното и основаното на пола насилие, както и политики за превенция, не само наказания за вече извършилите престъпление.
/РИ/
