Петра Куртева, Александра Крумова
По повод Международния ден за борба срещу насилието над жените се провежда протест пред Съдебната палата срещу насилието над жени Снимки: Минко Чернев/БТА
София,  
25.11.2025 19:42
 (БТА)

Протестиращите против насилието над жени тръгнаха на шествие в центъра на София. Шествието ще премине през Националния дворец на културата, ще продължи по бул. "Патриарх Евтимий" и ще завърши отново до Съдебната палата, заявиха организаторите от "Феминистки мобилизации".

Протестиращите скандират "Никога повече" и носят плакати с послание "Нито една повече".

Протестът под надслов ,,Нито една повече“ блокира движението пред Съдебната палата в София по-рано тази вечер. Организаторите обявиха, че искат постоянна гласност на проблема с домашното и основаното на пола насилие, както и политики за превенция, не само наказания за вече извършилите престъпление.

 

/РИ/

В допълнение

