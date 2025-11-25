Румъния трябва да бъде страна, която гледа миналото в очите, заяви Никушор Дан по повод 25-тата годишнина от отварянето на архивите на Секуритате

Румъния трябва да бъде страна, която гледа миналото в очите, без резерви и без заобикалки, а ролята на Националния съвет за проучване на архивите на Секуритате (CNSAS) остава фундаментална за проучването на съвременната история, заяви днес румънският президент Никушор Дан по повод 25-ата годишнина от отварянето на досиетата на бившата тайна служба от комунистическата епоха.

"Отбелязваме днес 25 години от момента, от който се промени фундаментално начинът, по който демократична Румъния се отнася към собственото си минало: отварянето на архивите на Секуритате и създаването на Националния съвет за проучване на архивите на Секуритате. Това беше важно решение, закъсняло, но решаващо за изграждането на общество, в което историческата истина не се договаря и не се крие. CNSAS беше създаден от желание да се осигури свободен достъп до досиетата на бившата Секуритате, за да се допринесе за изясняването и поемането на отговорност за тоталитарното минало, за съхраняването на паметта на жертвите и за улесняване на проучването на историческото минало", посочи Никушор Дан, цитиран от Аджерпрес.

Той добави, че отварянето на архивите, макар и все още частично, е позволило на гражданите да научат истината за комунистическата политическа полиция, методите за репресии и признаването на жертвите на комунистическия режим.

"Без достъп до документи историята остава базирана на предположения и хипотези. С достъпа до документи и доказателства, може да се превърне в познание, отговорност и институционална осъзнатост. Отварянето, макар и частично, на архивите не беше само акт на прозрачност, но и началото на една истинска реформа на държавата, която позволи на гражданите да научат истината за комунистическата политическа полиция, използваните методи за репресии, но и за признаване на жертвите на комунистическия режим", посочи държавният глава.

По думите му румънската държава има задължението да отпуска необходимите ресурси на институциите, които управляват архивите в Румъния, така че изследователите да имат всички необходими инструменти да завършат опознаването на историята и "да може да се противодейства на много опасни съвременни явления като носталгията по тоталитарното минало".

"Историческото минало не загубва смисъл с течение на времето. Напротив, в едно зряло демократично общество то трябва постоянно да се връща в общественото внимание - в училище, в културата, в гражданското пространство. Архивите и институциите, които ги проучват или изучават тоталитаризма, са част от демократичната инфраструктура на Румъния, подобно на парламента, правосъдната система или свободната преса", подчерта още румънският президент.