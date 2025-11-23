Италия победи Испания и защити трофея си в отборния турнир по тенис за Купа „Дейвис“

Италия триумфира със забележителна трета поредна титла в турнира за Купа „Дейвис“ - неофициалното световно отборно първенство по тенис за мъже, след като Матео Беретини и Флавио Коболи спечелиха мачовете на сингъл за триумф с 2:0 над тима на Испания във финалния сблъсък, който се игра в италианския град Болоня.

Вдъхновен от силната подкрепа на домакинската публика, Беретини се наложи над Пабло Кареньо Буста с 6:3, 6:4 за 79 минути в първия мач на сингъл от финалния двубой.

Във втората среща на сингъл Коболи надделя над Хауме Мунар след обрат с 1:6, 7:6(5), 7:5 в зрелищен сблъсък, продължил два часа и 57 минути, за да подпечата успеха за отбора на Филипо Воландри, без да се налага изиграването на мача на двойки.

Освен Беретини и Коболи, италианският отбор включваше още Лоренцо Сонего, Андреа Вавасори и Симоне Болели.

Победата над шесткратния шампион Испания бележи четвъртата титла за Купа „Дейвис“ на Италия, след победите през 1976-а, 2023-а и 2024 година. Италия стана и първата нация, спечелила три поредни трофея от надпревара, откакто Challenge Round беше премахнат след събитието през 1971 година, пише агенция Reuters.

Съединените щати държат рекорда за най-много титли, печелейки 32 пъти.

И в двата отбора липсваха някои ключови състезатели, като Испания беше без Карлос Алкарас, а Италия - беше лишена от участието на Яник Синер и Лоренцо Музети.