Италианският тенисист Флавио Коболи след триумфа за Купа „Дейвис“: „Мечтаех много за тази вечер, изиграх невероятен мач“

Кремена Младенова
снимка: AP Photo/Luca Bruno
Болоня,  
23.11.2025 22:21
 (БТА)

Тимът на Италия спечели трета поредна титла в отборната надпревара по тенис за Купа „Дейвис“, след като Матео Беретини и Флавио Коболи спечелиха мачовете си на сингъл срещу съперниците от Испания.

56-ият в световната ранглиста Беретини направи 13 аса и 21 печеливши удара за успеха си над Пабло Кареньо Буста, а 29-годишният тенисист удължи и серията си от победи на сингъл за Купа „Дейвис“ до 11 мача.

„Отборът е голям, а ние сме момчета, които се обичат - голям отбор. А сега хайде, Флавио, давай“, коментира Беретини след победата си, цитиран от агенция „Ройтерс“

Той беше и ключов фактор и за успеха на Италия миналата година, когато спечели и шестте мача, в които игра.

Триумфът на Коболи по-късно през деня пък беше последван от звучни празненства, докато италианските му съотборници го прегръщаха на корта.

„Невъзможно е да се опише това чувство“, заяви 23-годишният Флавио Коболи, който заема 22-о място в световната ранглиста.

„Мечтаех много за тази вечер, изиграх невероятен мач. Не знам как спечелих. Двубоят беше труден. Хауме игра толкова добре“, каза още той.

„Не можем да губим за страната си. Понякога се учиш, но никога не губиш. Ако дадеш всичко, което имаш в сърцето си... Не знам какво направих днес. Не знам къде съм. Единственото нещо, което знам, е, че съм световен шампион“, добави Коболи.

