Ханс-Йоахим Вацке беше избран за президент на Борусия Дортмунд по време на Общото събрание на германския клуб, съобщи агенция DPA.

Вацке получи 59% от гласовете. От 238 000 членове на клуба само 4476 участваха в изборите.

Преди гласуването Ханс-Йоахим Вацке се оттегли от поста, който заемаше до момента - главен изпълнителен директор във футболния клуб. 66-годишният Вацке обяви през януари 2024-а, че ще се оттегли от оперативна роля в бъдеще. Той беше главен изпълнителен директор в последните 20 години.

От май 2024-а Ларс Рикен отговаря за спортните въпроси в Управителния съвет на Борусия Дортмунд.

В новата си позиция Ханс-Йоаким Вацке иска да „поддържа диалог между всички“ и „да бъде президент на всички фенове на Борусия Дортмунд“, каза той.

Вацке също така призова за „още повече жени на отговорни позиции“ и пое ангажимент както към състезателните, така и към останалите отдели в клуба.