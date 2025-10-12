Вацке официално ще се оттегли като главен изпълнителен директор на Дортмунд през ноември

Ханс-Йоахим Вацке ще остане главен изпълнителен директор на Борусия Дортмунд до общото събрание на клуба на 23 ноември, когато ще се оттегли, потвърди говорител клуба, цитиран от ДПА.

Вацке се надява да бъде избран за президент на клуба в същия ден. 66-годишният обяви през януари 2024 г., че ще се оттегли от оперативната си роля. Той е главен изпълнителен директор в продължение на 20 години. От май 2024 г. Ларс Рикен отговаря за спорта в управителния съвет на Дортмунд.

Все още не е ясно кой ще бъде главен изпълнителен директор след Вацке. Маркетинговият директор Карстен Крамер може да поеме и тази роля.