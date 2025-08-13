Ханс-Йоахим Вацке обяви, че ще се кандидатира за президент на Борусия Дортмунд

Главният изпълнителен директор на Борусия Дортмунд Ханс-Йоахим Вацке обяви кандидатурата си за президент на клуба, пише агенция dpa.

До момента Вацке не бе дал яснота дали ще се кандидатира за позицията.

Предисторията в случая е изненадващото решение на настоящия президент Рейнхолд Лунов да се кандидатира за преизбиране, противно на предишните му обещания.

"На следващото ни Общо събрание ще се кандидатирам за президент на Борусия Дортмунд. По този начин следвам желанието на Управителния съвет. Уведомих Рейнхолд Лунов за решението си в личен разговор", коментира Вацке в изявление

Ханс-Йоахим Вацке е главен изпълнителен директор на Борусия Дортмунд от 2005 година и планира да се оттегли от позицията преди Общото събрание през ноември.

"Би било чест, ако мога да продължа да подкрепям нашия клуб на тази важна позиция след 20 години оперативна дейност", добави Вацке.