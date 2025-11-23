Старши треньорът на Добруджа Атанас Атанасов: „Нашата цел беше са спечелим пълния актив от точки - не успяхме“

Старши треньорът на Добруджа Атанас Атанасов заяви, че е доволен от представянето на футболистите при равенството 1:1 срещу Локомотив Пловдив в 16-ия кръг на efbet Лига.

"Нашата цел беше да спечелим пълния актив от точки - не успяхме, заслуга има и Локомотив Пловдив. Един равностоен мач, в определени моменти с превес на единия и другия отбор. Първото полувреме не можехме да направим преходите, които Локомотив Пловдив допуска. Второто полувреме, след като получихме гола, бяхме една идея по-остри в офанзивен план с промените, които направихме. Имахме ситуации за гол, не мога да кажа 100-процентови, но този мач не е от добре изиграните. Не желанието и влагането, колкото техническите неща“, коментира той.

„Този превес беше, без да има резултатност, и в други мачове имаме превес. В края на завършващата фаза има проблем, работим, мъчим се, тренираме, за да имаме успех. И друг път съм казвал, че почти наново е този отбор. Аз съм доволен от влагането, има елементи, които не ни се получават. Надявам се с работа да даде резултат. Има много моменти, в които малкото ни липсва в завършващата фаза“, добави той

„Направихме и други индивидуални грешки освен тази при дузпата. Няма натиск от противника, грешен пас в грешна зона. Идва противникът отнема лесно, такива наши индивидуални грешки. Това ни мъчи най-много. Ние губим мачовете от това. Не от надиграване, а от индивидуални грешки. Отдавам грешките на неумение или неувереност. Имаме 1-2 мача, където не сме имали такива грешки, и ги вземаме с лекота“, завърши наставникът.