Ива Кръстева
Локомотив Пловдив спечели само точка при гостуването си на последния в класирането Добруджа
снимка: Боян Ботев/БТА (архив)
Добрич,  
23.11.2025 13:57
 (БТА)

Първенство на България по футбол, среща от 16-ия кръг на efbet Лига:

Добруджа - Локомотив Пловдив - 1:1 (0:1)
голмайстори: 0:1 Димитър Илиев 41 дузпа, 1:1 Ивайло Михайлов 65
стадион "Дружба" в Добрич
главен съдия: Георги Давидов (Велико Търново) с помощници Даниел Ников (Габрово) и Никифор Велков (Севлиево)
жълти картони:
- за Добруджа - Ивайло Михайлов, Лукас Кардозо, Богдан Костов
- за Локомотив Пловдив - Каталин Иту, Мартин Русков, Ивайло Иванов, Енцо Еспиноса
състав на Добруджа: Галин Григоров, Богдан Костов, Джонатан Куеро, Венцислав Керчев, Матеус Леони (90+4-Джан Хасан), Малик Фол Ендур, Антон Иванов, Лукас Кардозо, Айкут Рамадан (46-Аарон Апия), Томаш Силва (46-Андриан Димитров), Ивайло Михайлов
състав на Локомотив Пловдив: Петър Зовко, Адриан Кова, Мартин Русков (46-Андрей Киндриш), Лукас Риан, Енцо Еспиноса, Ивайло Иванов, Ефе Али (76-Мартин Атанасов), Жулиан Лами (82-Джани Тума), Каталин Иту (76-Аксел Велев), Севи Идриз (82-Петър Андреев), Димитър Илиев 

 

Локомотив Пловдив завърши 1:1 като гост на последния в класирането Добруджа в среща от от 16-ия кръг на efbet Лига.

Капитанът на пловдивчани Димитър Илиев откри резултата от дузпа в 41-ата минута, а в 65-ата Ивайло Михайлов изравни.

В класирането Локомотив заема трето място с 28 точки, а тимът от Добрич остава в дъното с едва 11 точки актив.

Срещата започна равностойно, а в 21-ата минута дойде и първото по-добро положение. То се откри пред Антон Иванов, чийто удар обаче беше отразен от стража на "черно-белите". 

Гостите от Пловдив обаче успяха да открият резултата в края на първото полувреме. Айкут Рамадан извърши нарушение срещу Адриан Кова в наказателното поле и съдията Георги Давидов посочи бялата точка в 41-ата минута. Капитанът на "смърфовете" Димитър Илиев застана зад топката. Вратарят Галин Григоров усети посоката на изпълнение, но не успя да отрази удара на Илиев.

През втората част терена стана доста тежък заради дъждовното време и играчите на двата тима определено се затрудняваха.

Домакините обаче успяха да стигнат до изравнителен гол в 65-ата минута. След центриране от ъглов удар Ивайлов Михайлов надскочи Лукас Риян и с глава изпрати топката в мрежата.

Минута по-късно Андриан Димитров стреля опасно, но ударът му беше блокиран от играч на "черно-белите".

В 74-ата минута Галин Григоров направи страхотно спасяване след удар от дистанция на Ивайло Иванов.

Във втората минута на добавеното време гол на Петър Андреев от Локомотив беше отменен заради засада. Системата за видеоарбитраж показа, че решението на страничния съдия да вдигне флага е било правилно.

В следващия кръг Локомотив Пловдив приема Монтана на 28 ноември (петък), а два дни по-късно Добруджа гостува на Славия в София.

/ИК/

23.11.2025 14:21

Старши треньорът на Добруджа Атанас Атанасов: „Нашата цел беше са спечелим пълния актив от точки - не успяхме“

„Направихме и други индивидуални грешки, непринудени грешки. Губим мачове от индивидуални грешки, които не ги отдавам на напрежение, а на неумение или неувереност в играчите. Надяваме се, че с мачовете и рутината ще изчистим. Имаме един-два мача, в които не сме допуснали такива грешки, и ги взимаме с лекота“, завърши наставникът.
23.11.2025 14:14

Наставникът на Локомотив Пловдив Душан Косич: „Генерално трябва да бъдем щастливи от точката, но очаквах повече“

Старши треньорът на Локомотив Пловдив Душан Косич заяви, че тимът му трябва да подобри представянето си след равенството 1:1 срещу Добруджа в двубой от 16-ия кръг на футболната Първа лига

