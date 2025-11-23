Локомотив Пловдив спечели само точка при гостуването си на последния в класирането Добруджа

Първенство на България по футбол, среща от 16-ия кръг на efbet Лига:

Добруджа - Локомотив Пловдив - 1:1 (0:1)

голмайстори: 0:1 Димитър Илиев 41 дузпа, 1:1 Ивайло Михайлов 65

стадион "Дружба" в Добрич

главен съдия: Георги Давидов (Велико Търново) с помощници Даниел Ников (Габрово) и Никифор Велков (Севлиево)

жълти картони:

- за Добруджа - Ивайло Михайлов, Лукас Кардозо, Богдан Костов

- за Локомотив Пловдив - Каталин Иту, Мартин Русков, Ивайло Иванов, Енцо Еспиноса

състав на Добруджа: Галин Григоров, Богдан Костов, Джонатан Куеро, Венцислав Керчев, Матеус Леони (90+4-Джан Хасан), Малик Фол Ендур, Антон Иванов, Лукас Кардозо, Айкут Рамадан (46-Аарон Апия), Томаш Силва (46-Андриан Димитров), Ивайло Михайлов

състав на Локомотив Пловдив: Петър Зовко, Адриан Кова, Мартин Русков (46-Андрей Киндриш), Лукас Риан, Енцо Еспиноса, Ивайло Иванов, Ефе Али (76-Мартин Атанасов), Жулиан Лами (82-Джани Тума), Каталин Иту (76-Аксел Велев), Севи Идриз (82-Петър Андреев), Димитър Илиев

Локомотив Пловдив завърши 1:1 като гост на последния в класирането Добруджа в среща от от 16-ия кръг на efbet Лига.

Капитанът на пловдивчани Димитър Илиев откри резултата от дузпа в 41-ата минута, а в 65-ата Ивайло Михайлов изравни.

В класирането Локомотив заема трето място с 28 точки, а тимът от Добрич остава в дъното с едва 11 точки актив.

Срещата започна равностойно, а в 21-ата минута дойде и първото по-добро положение. То се откри пред Антон Иванов, чийто удар обаче беше отразен от стража на "черно-белите".

Гостите от Пловдив обаче успяха да открият резултата в края на първото полувреме. Айкут Рамадан извърши нарушение срещу Адриан Кова в наказателното поле и съдията Георги Давидов посочи бялата точка в 41-ата минута. Капитанът на "смърфовете" Димитър Илиев застана зад топката. Вратарят Галин Григоров усети посоката на изпълнение, но не успя да отрази удара на Илиев.

През втората част терена стана доста тежък заради дъждовното време и играчите на двата тима определено се затрудняваха.

Домакините обаче успяха да стигнат до изравнителен гол в 65-ата минута. След центриране от ъглов удар Ивайлов Михайлов надскочи Лукас Риян и с глава изпрати топката в мрежата.

Минута по-късно Андриан Димитров стреля опасно, но ударът му беше блокиран от играч на "черно-белите".

В 74-ата минута Галин Григоров направи страхотно спасяване след удар от дистанция на Ивайло Иванов.

Във втората минута на добавеното време гол на Петър Андреев от Локомотив беше отменен заради засада. Системата за видеоарбитраж показа, че решението на страничния съдия да вдигне флага е било правилно.

В следващия кръг Локомотив Пловдив приема Монтана на 28 ноември (петък), а два дни по-късно Добруджа гостува на Славия в София.