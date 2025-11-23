Автогол запази Атлетико (Мадрид) на три точки от върха в Примера дивисион

Атлетико (Мадрид) остава в битката за върха в испанското първенство, след като си тръгна от гостуването на Хетафе с успех с 1:0. На стадиона в мадридското предградие точките бяха решени от автогол на Домингош Дуарте в 82-ата минута.

Тимът на треньора Чоло Симеоне вече има 28 точки и се държи на 4-ото място, като изостава от лидерите Барселона и Реал (Мадрид) на 3. На 3-ата позиция е Виляреал с 29, а Хетафе след третата загуба в последните си пет мача остава на 7-а позиция със 17 точки.

Преди късното гостуване на Реал (Мадрид) в Елче тази нощ Атлетико (М) започна агресивно мача и като цяло доминираше, но така и не стигна до попадение в първата част. Хосе Мария Хименес беше близо до гол с глава в рамките на първите шест минути, но ударът му беше спасен, докато Алекс Баена отправи полуволе, но високо.

Хетафе все пак имаше свои собствени положения, най-доброто от които бе дело на Борха Майорал, чийто удар с глава попадна право в ръцете на Хуан Мусо. И те продължиха инерцията, породена от тази възможност, в началото на второто полувреме. Центриране кацна на волето на Мауро Арамбари, който обаче стреля крайно неточно, ядосвайки домакинската публика.

Второто полувреме беше основно под контрола на Атлетико, които стигнаха до победата осем минути преди края. Джакомо Распадори опита да центрира, а при желанието си да изчисти Домингош Дуарте си вкара автогол. И това не беше най-красивата победа, но петият пореден успех в лигата означава, че Атлетико вече е само една загуба от общо 11 мача.

Първенство на Испания по футбол, срещи от 13-ия кръг в Ла Лига: Бетис - Жирона - 1:1 Овиедо - Райо Валекано - 0:0 Хетафе - Атлетико Мадрид - 0:1 по-късно днес: Елче - Реал Мадрид в понеделник: Еспаньол - Севиля от събота: Осасуна - Реал Сосиедад - 1:3 Алавес - Селта - 0:1 Барселона - Атлетик Билбао - 4:0 Виляреал - Майорка - 2:1 от петък: Валенсия - Леванте - 1:0

Барселона води пред Реал Мадрид във временното класиране с по-добра

голова разлика, като и двата тима са с по 31 точки. Следват Виляреал с 29, Атлетико Мадрид с 28, Бетис с 21 и други.