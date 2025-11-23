Подробно търсене

Русия заяви, че е поела контрола над още 3 селища в Украйна

Асен Георгиев
Русия заяви, че е поела контрола над още 3 селища в Украйна
Русия заяви, че е поела контрола над още 3 селища в Украйна
Руски военни стрелят по украински дрон в Украйна, 10 ноември. Снимка: Russian Defense Ministry Press Service via AP.
Москва,  
23.11.2025 14:03
 (БТА)
Етикети

Руското министерство на отбраната заяви, че неговите сили са превзели още три селища в източната част на Украйна, предадоха Франс прес и ТАСС.

Според министерството са били завзети Петровское в Донецка област, където се водят основните боеве, както и Тихое и Отрадное в Днепропетровска област, където руските сили проникнаха през лятото. 

Украинската армия изпитва затруднения на фронта, като в момента се бори да не загуби контрола над няколко свои бастиона  на фронта и е започнала да отстъпва в северната и южната част на страната, където фронтовите линии не бяха мърдали от няколко месеца.

Това се случва в момент, когато украински, американски и европейски представители водят преговори в Женева, като обсъждат плана от 28 точки, предложен от американския президент Доналд Тръмп с цел да сложи край на близо четиригодишната война. Той обаче предизвиква притеснения в Киев, защото включва няколко от руските искания - Украйна да отстъпи територии на Русия, да приеме намаляване на армията си и да се откаже от присъединяване към НАТО. Той обаче предлага западни гаранции за сигурност на Украйна, които да ѝ помогнат да избегне ново руско нападение - нещо, което Киев иска от години, отбелязва АФП.

Руският президент Владимир Путин призова Киев да преговаря въз основа на документа. Той заплаши, че в случай на отказ ще продължи завоеванията в Украйна.

/ПЙ/

Свързани новини

23.11.2025 13:49

Ердоган каза на Макрон, че за справедлив и дълготраен мир в Украйна трябва да бъдат използвани всички дипломатически ресурси

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган каза на френския си колега Еманюел Макрон, че за слагане на край на войната в Украйна със справедлив и дълготраен мир трябва да бъдат използвани "всички дипломатически ресурси", предаде Ройтерс, като се позова
23.11.2025 08:11

Мирният план за Украйна е изготвен от САЩ, заяви държавният секретар Марко Рубио, опровергавайки твърденията на американски сенатори

Настоящото предложение за план за мир в Украйна, предложено от американския президент Доналд Тръмп, е изготвено от САЩ, заяви вчера американският държавен секретар Марко Рубио в отговор на твърдения на двама сенатори, че предложението е изготвено предимно от Русия, предаде ДПА.
23.11.2025 01:09

Мирният план на Тръмп за Украйна зависи от европейските страни и НАТО, заяви президентът Макрон

Много точки от спорния мирен план на американския президент Доналд Тръмп за Украйна не могат да бъдат реализирани без одобрението на европейските съюзници на страната, заяви френският президент Еманюел Макрон в кулоарите на срещата на Г-20 в
22.11.2025 20:13

Чехия изучава американския мирен план за Украйна и го обсъжда със съюзниците си

Чехия внимателно изучава американския мирен план за прекратяване на конфликта в Украйна, се посочва в изявление на министъра на външните работи Ян Липавски, публикувано на сайта на външнополитическото ведомство, съобщи ТАСС.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 14:49 на 23.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация