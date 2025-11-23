Мирният план на Тръмп за Украйна зависи от европейските страни и НАТО, заяви президентът Макрон

site.btaМирният план на Тръмп за Украйна зависи от европейските страни и НАТО, заяви президентът Макрон
Много точки от спорния мирен план на американския президент Доналд Тръмп за Украйна не могат да бъдат реализирани без одобрението на европейските съюзници на страната, заяви френският президент Еманюел Макрон в кулоарите на срещата на Г-20 в Република Южна Африка, съобщи ДПА.
Предложения като използването на замразени руски активи в помощ на Киев и присъединяването на Украйна към Европейския съюз могат да бъдат определени единствено от ЕС, допълни Макрон.
„Замразените активи се държат от европейците. Европейската интеграция на Украйна е в ръцете на европейците. Това, което прави НАТО, е в ръцете на държавите членки на НАТО“, заяви френският държавен глава, като добави, че американският мирен план съдържа редица аспекти, които изискват по-широко съгласие.
По думите на Макрон европейските съюзници на Киев желаят мир, но такъв, който да отчита интересите на Украйна и останалите страни в Европа по отношение на сигурността.
Съгласно предложения американски план за Украйна, територията в източната част на Донбас, която понастоящем все още е под украински контрол, ще бъде отстъпена на Русия, а украинската армия ще бъде значително намалена - до 600 000 души. Също така НАТО трябва да обяви, че няма да се разширява повече, като по този начин се изключва евентуално членство на Украйна в отбранителния алианс.
Украйна ще получи гаранции за сигурност от Вашингтон, които засега не са определени, както и възможността да се присъедини към ЕС.
От своя страна Русия ще трябва да направи сравнително малки отстъпки, включително да се откаже от държавните си активи, които са замразени в ЕС и които ще бъдат използвани за възстановяването на Украйна.
Президентът Тръмп заяви в събота, че неговото настоящо предложение за мир в Украйна не е окончателно.
Очаква се днес съветници по националната сигурност от Франция, Великобритания и Германия да се срещнат в Женева с представители на ЕС, САЩ и Украйна, за да обсъдят предложения мирен план.
/ИЦ/
Потвърждение
Моля потвърдете купуването на избраната новина