Мирният план на Тръмп за Украйна зависи от европейските страни и НАТО, заяви президентът Макрон

Илиян Цвейн
Мирният план на Тръмп за Украйна зависи от европейските страни и НАТО, заяви президентът Макрон
Мирният план на Тръмп за Украйна зависи от европейските страни и НАТО, заяви президентът Макрон
Френският президент Еманюел Макрон говори пред медии по време на срещата на върха на Г-20 в Йоханесбург, Република Южна Африка, събота, 22 ноември 2025 г., Снимка: AP/Thibault Camus
Йоханесбург ,  
23.11.2025 01:09
 (БТА)
Много точки от спорния мирен план на американския президент Доналд Тръмп за Украйна не могат да бъдат реализирани без одобрението на европейските съюзници на страната, заяви френският президент Еманюел Макрон в кулоарите на срещата на Г-20 в Република Южна Африка, съобщи ДПА.

Предложения като използването на замразени руски активи в помощ на Киев и присъединяването на Украйна към Европейския съюз могат да бъдат определени единствено от ЕС, допълни Макрон.

„Замразените активи се държат от европейците. Европейската интеграция на Украйна е в ръцете на европейците. Това, което прави НАТО, е в ръцете на държавите членки на НАТО“, заяви френският държавен глава, като добави, че американският мирен план съдържа редица аспекти, които изискват по-широко съгласие.

По думите на Макрон европейските съюзници на Киев желаят мир, но такъв, който да отчита интересите на Украйна и останалите страни в Европа по отношение на сигурността.

Съгласно предложения американски план за Украйна, територията в източната част на Донбас, която понастоящем все още е под украински контрол, ще бъде отстъпена на Русия, а украинската армия ще бъде значително намалена - до 600 000 души. Също така НАТО трябва да обяви, че няма да се разширява повече, като по този начин се изключва евентуално членство на Украйна в отбранителния алианс.

Украйна ще получи гаранции за сигурност от Вашингтон, които засега не са определени, както и възможността да се присъедини към ЕС.

От своя страна Русия ще трябва да направи сравнително малки отстъпки, включително да се откаже от държавните си активи, които са замразени в ЕС и които ще бъдат използвани за възстановяването на Украйна.

Президентът Тръмп заяви в събота, че неговото настоящо предложение за мир в Украйна не е окончателно.

Очаква се днес съветници по националната сигурност от Франция, Великобритания и Германия да се срещнат в Женева с представители на ЕС, САЩ и Украйна, за да обсъдят предложения мирен план.

23.11.2025 03:20

Страните от „Коалицията на желаещите“ ще проведат видеоконферентна среща във вторник, за да обсъдят мирния план за Украйна, обяви Макрон

Френският президент Еманюел Макрон обяви, че лидерите на страните от „Коалицията на желаещите“ ще проведат видеоконферентна среща във вторник, за да обсъдят американския план за прекратяване на конфликта в Украйна, предаде Франс прес. „Ще проведем
22.11.2025 20:52

Британският премиер разговаря със Зеленски, а след това и с Тръмп, относно мирния план за Украйна

Британският премиер Киър Стармър разговаря по телефона с украинския президент Володимир Зеленски, а след това и с американския президент Доналд Тръмп, съобщи днес говорител на британското правителство, предаде Ройтерс.
22.11.2025 20:13

Чехия изучава американския мирен план за Украйна и го обсъжда със съюзниците си

Чехия внимателно изучава американския мирен план за прекратяване на конфликта в Украйна, се посочва в изявление на министъра на външните работи Ян Липавски, публикувано на сайта на външнополитическото ведомство, съобщи ТАСС.
22.11.2025 20:02

Доналд Тръмп: Предложеният план за мир в Украйна не е окончателен

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че настоящото предложение от него за мир в Украйна, с което да се сложи край на войната на Русия, не е окончателно, като коментарът му идва в момент, в който Украйна и европейските съюзници на Вашингтон заявяват, че мирният план може да бъде основа за преговори, но се нуждае от „допълнителна работа“, предаде Ройтерс.
22.11.2025 18:47

Представители на Франция, Германия, Великобритания, ЕС, САЩ и Украйна ще разговарят в Женева за мирния план на САЩ

Съветници по националната сигурност от Франция, Великобритания и Германия ще се срещнат утре в Женева с представители на Европейския съюз, САЩ и Украйна, за да обсъдят предложения от Вашингтон мирен план, целящ да сложи край на войната, предаде Ройтерс, като се позова на изявление на официални представители в кулоарите на срещата на Г-20 в Йоханесбург.
22.11.2025 17:53

Приветстваме и подкрепяме усилията на президента на САЩ Доналд Тръмп за постигане на справедлив, траен и устойчив мир в Украйна, заяви премиерът Росен Желязков

Приветстваме и подкрепяме усилията на президента на САЩ Доналд Тръмп за постигане на справедлив, траен и устойчив мир в Украйна, заяви премиерът Росен Желязков в платформата "Екс".
22.11.2025 16:12

Лидери от Г-7 и ЕС обсъждат плана за мир в Украйна в кулоарите на срещата на Г-20

Лидери от страните от Г-7, заедно с председателката на ЕК Урсула фон дер Лайен и председателят на Европейския съвет Антонио Коща и други европейски лидери, обсъждат днес предложения от САЩ план за мир в Украйна, предаде Ройтерс, като се позова на запознати източници. Дискусиите се състоят в кулоарите на срещата на Г-20.
22.11.2025 16:03

Групата Г-20 изпитва големи затруднения при справянето с кризите и е заплашена от упадък, ако не се мобилизира, заяви Макрон

Френският президент Еманюел Макрон заяви, че Г-20 "изпитва големи затруднения" при справянето с настоящите международни кризи и че организацията е "изложена на риск" от упадък, ако не се "задейства колективно" около "няколко приоритета", предаде Франс прес.
22.11.2025 15:08

Украйна и САЩ ще разговарят в Швейцария за бъдещо мирно споразумение с Русия, съобщи Рустем Умеров

Украйна ще участва скоро в консултации със САЩ в Швейцария, за да обсъди плана на Доналд Тръмп за прекратяване на войната с Русия, обяви във "Фейсбук" председателят на Съвета за сигурност на Украйна Рустем Умеров, цитиран от Франс прес и Ройтерс.

