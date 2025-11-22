Подробно търсене

Лидери от Г-7 и ЕС обсъждат плана за мир в Украйна в кулоарите на срещата на Г-20

Анелия Пенкова
Председателката на ЕК Урсула фон дер Лайен и украинският президент Володимир Зеленски в Копенхаген, 2 октомври 2025 г. Снимка: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix чрез АП
Брюксел,  
22.11.2025 16:12
 (БТА)
Лидери от страните от Г-7, заедно с председателката на ЕК Урсула фон дер Лайен и председателят на Европейския съвет Антонио Коща и други европейски лидери, обсъждат днес предложения от САЩ план за мир в Украйна, предаде Ройтерс, като се позова на запознати източници. Дискусиите се състоят в кулоарите на срещата на Г-20.

Представители на групата Е-3, която представлява неформален съюз между Франция, Великобритания и Германия, също са разговаряли преди това. 

В по-широките разговори участват Финландия, Норвегия, Испания и Нидерландия, уточни един от източниците. 

САЩ и Русия преговарят по плана в 28 точки, който цели край на войната в Украйна, но Брюксел не е участвал в преговорите. Урсула фон дер Лайен каза вчера, че ще се свърже с украинския президент Володимир Зеленски. 

Зеленски каза, че е готов "за конструктивна, честна и бърза работа" с Вашингтон. 

Рустем Умеров, секретар на украинския съвет за национална сигурност и отбрана, заяви днес, че Киев ще има консултации със САЩ в Швейцария.

