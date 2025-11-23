Подробно търсене

Фон дер Лайен: Границите на Украйна не могат да бъдат променяни със сила, нито армията й да бъде намалявана

Пламен Йотински
Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. . Снимка: AP/Virginia Mayo
Брюксел,  
23.11.2025 14:27
 (БТА)
Границите на Украйна не могат да бъдат променени със сила, армията й не може да бъде намалена, което я прави уязвима за атака, а Европейският съюз трябва да има централна роля в мирното споразумение за Украйна, заяви председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, предаде Ройтерс.

Днешното изявление на Фон дер Лайен идва, докато висши служители от САЩ, Украйна и съветници по националната сигурност от Франция, Великобритания и Германия провеждат преговори в Женева, за да обсъдят проекта на Вашингтон за план за прекратяване на войната в Украйна.

„Всеки надежден и устойчив мирен план трябва преди всичко да спре убийствата и да сложи край на войната, без да посява семената за бъдещ конфликт“, заяви Фон дер Лайне в изявление.

„Ние се споразумяхме по основните елементи, необходими за справедлив и траен мир и суверенитет на Украйна. Нека подчертая три от тях. Първо, границите не могат да бъдат променяни със сила“,каза тя. „Второ, като суверенна нация не може да има ограничения върху въоръжените сили на Украйна, които биха оставили страната уязвима за бъдещи атаки и по този начин биха подкопали европейската сигурност“, се казва в изявлението. „Трето, централната роля на Европейския съюз в осигуряването на мир за Украйна трябва да бъде напълно отразена. Украйна трябва да има свободата и суверенното право да избира собствената си съдба. Те са избрали европейска съдба“, заяви Фон дер Лайен.

/ПЙ/

Свързани новини

22.11.2025 16:12

Лидери от Г-7 и ЕС обсъждат плана за мир в Украйна в кулоарите на срещата на Г-20

Лидери от страните от Г-7, заедно с председателката на ЕК Урсула фон дер Лайен и председателят на Европейския съвет Антонио Коща и други европейски лидери, обсъждат днес предложения от САЩ план за мир в Украйна, предаде Ройтерс, като се позова на запознати източници. Дискусиите се състоят в кулоарите на срещата на Г-20.
21.11.2025 13:39

ЕС не е получил официално плана на Тръмп за прекратяване на войната в Украйна

Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и председателят на Европейския съвет Антонио Коща заявиха, че ЕС все още не е получил официално американския план за прекратяване на войната в Украйна, предаде Франс прес. Двамата висши
19.11.2025 11:15

МТИ: Урсула фон дер Лайен отново иска допълнителни средства за финансиране на Украйна и войната, заяви Виктор Орбан

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен отново иска от страните членки на Европейския съюз допълнителни средства за финансиране на Украйна и войната, заяви днес в социалната мрежа „Фейсбук“ унгарският премиер Виктор Орбан, цитиран от националната новинарска агенция МТИ.

