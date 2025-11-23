Подробно търсене

Страните от „Коалицията на желаещите“ ще проведат видеоконферентна среща във вторник, за да обсъдят мирния план за Украйна, обяви Макрон

Илиян Цвейн
Страните от „Коалицията на желаещите“ ще проведат видеоконферентна среща във вторник, за да обсъдят мирния план за Украйна, обяви Макрон
Страните от „Коалицията на желаещите“ ще проведат видеоконферентна среща във вторник, за да обсъдят мирния план за Украйна, обяви Макрон
Френският президент Еманюел Макрон говори пред медии по време на срещата на върха на Г-20 в Йоханесбург, Република Южна Африка, събота, 22 ноември 2025 г., Снимка: AP/Thibault Camus
Йоханесбург,  
23.11.2025 03:20
 (БТА)
Етикети

Френският президент Еманюел Макрон обяви, че лидерите на страните от „Коалицията на желаещите“ ще проведат видеоконферентна среща във вторник, за да обсъдят американския план за прекратяване на конфликта в Украйна, предаде Франс прес.

„Ще проведем среща във вторник следобед, за да координираме действията си по този въпрос и да разгледаме напредъка, постигнат по време на преговорите в Женева през следващите няколко дни“, каза снощи Макрон пред медии в кулоарите на срещата на Г-20 в Йоханесбург, Република Южна Африка.

Ако в мирния план за Украйна няма елементи на възпиране, то руснаците ще изменят на обещанието си и ще атакуват отново, добави френският президент.

Очаква се днес съветници по националната сигурност от Франция, Великобритания и Германия да се срещнат в Женева с представители на ЕС, САЩ и Украйна, за да обсъдят предложения от американския президент Доналд Тръмп мирен план.

/ИЦ/

Свързани новини

23.11.2025 01:09

Мирният план на Тръмп за Украйна зависи от европейските страни и НАТО, заяви президентът Макрон

Много точки от спорния мирен план на американския президент Доналд Тръмп за Украйна не могат да бъдат реализирани без одобрението на европейските съюзници на страната, заяви френският президент Еманюел Макрон в кулоарите на срещата на Г-20 в
22.11.2025 20:52

Британският премиер разговаря със Зеленски, а след това и с Тръмп, относно мирния план за Украйна

Британският премиер Киър Стармър разговаря по телефона с украинския президент Володимир Зеленски, а след това и с американския президент Доналд Тръмп, съобщи днес говорител на британското правителство, предаде Ройтерс.
22.11.2025 20:02

Доналд Тръмп: Предложеният план за мир в Украйна не е окончателен

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че настоящото предложение от него за мир в Украйна, с което да се сложи край на войната на Русия, не е окончателно, като коментарът му идва в момент, в който Украйна и европейските съюзници на Вашингтон заявяват, че мирният план може да бъде основа за преговори, но се нуждае от „допълнителна работа“, предаде Ройтерс.
22.11.2025 15:08

Украйна и САЩ ще разговарят в Швейцария за бъдещо мирно споразумение с Русия, съобщи Рустем Умеров

Украйна ще участва скоро в консултации със САЩ в Швейцария, за да обсъди плана на Доналд Тръмп за прекратяване на войната с Русия, обяви във "Фейсбук" председателят на Съвета за сигурност на Украйна Рустем Умеров, цитиран от Франс прес и Ройтерс.
22.11.2025 03:07

Планът на САЩ има за цел да спре загубите на територии от Украйна, каза пратеник на Путин

Кирил Дмитриев, специалният пратеник на руския президент Владимир Путин за инвестиции, заяви в петък, че планът на САЩ за спиране на войната в Украйна има за цел да предотврати повече смърт и териториални загуби за Украйна, съобщи Ройтерс.
21.11.2025 21:41

Тръмп заяви, че иска Украйна да приеме мирното споразумение до четвъртък

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в радиоинтервю, че според него четвъртък е „приемлив“ краен срок за Украйна да даде отговор за предложения от Вашингтон мирен план, съобщиха агенциите. „Поставял съм много крайни срокове, но когато нещата

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 04:54 на 23.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация