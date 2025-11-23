Страните от „Коалицията на желаещите“ ще проведат видеоконферентна среща във вторник, за да обсъдят мирния план за Украйна, обяви Макрон

Френският президент Еманюел Макрон обяви, че лидерите на страните от „Коалицията на желаещите“ ще проведат видеоконферентна среща във вторник, за да обсъдят американския план за прекратяване на конфликта в Украйна, предаде Франс прес.

„Ще проведем среща във вторник следобед, за да координираме действията си по този въпрос и да разгледаме напредъка, постигнат по време на преговорите в Женева през следващите няколко дни“, каза снощи Макрон пред медии в кулоарите на срещата на Г-20 в Йоханесбург, Република Южна Африка.

Ако в мирния план за Украйна няма елементи на възпиране, то руснаците ще изменят на обещанието си и ще атакуват отново, добави френският президент.