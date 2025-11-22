Подробно търсене

Групата Г-20 изпитва големи затруднения при справянето с кризите и е заплашена от упадък, ако не се мобилизира, заяви Макрон

Асен Георгиев
Макрон, при пристигането си на летището в Йоханесбург. Снимка: АП/Thibault Camus.
Йоханесбург,  
22.11.2025 16:03
 (БТА)
Френският президент Еманюел Макрон заяви, че Г-20 "изпитва големи затруднения" при справянето с настоящите международни кризи и че организацията е "изложена на риск" от упадък, ако не се "задейства колективно" около "няколко приоритета", предаде Франс прес.

"Г-20 може би достига края на един цикъл. Живеем в момент от нашата геополитика, когато ни е много трудно да решим, заедно около тази маса, включително тези, които днес не са тук, големите международни кризи", заяви той при откриването на 20-ата среща на Г-20 в южноафриканския град Йоханесбург, бойкотирана от американския президент Доналд Тръмп.

"Всички трябва да сме наясно, че Г-20 е в опасност, ако не се мобилизираме колективно около няколко приоритета", подчерта той.

Френският президент изрази съжаление, че страните от Г-20 "изпитват затруднения да постигнат общ стандарт в геополитическото пространство", независимо дали става дума за "защита на хуманитарното право, суверенитета на народите или човешкото достойнство".

"Не може да има мир в Украйна без украинците, без зачитане на техния суверенитет", подчерта отново той, докато европейските страни търсят отговор на американския план за Украйна.

"Няма да има стабилност в Близкия и Средния изток, докато не започне да се води активна борба срещу тероризма и не се зачита суверенитетът на всички народи", добави той, като посочи и кризите в Судан и в Източна Африка. 

"Абсолютно необходимо е да покажем, че предприемаме конкретни действия, за да мобилизираме отново тази организация и да дадем отговори за нашите икономики колективно около тази маса", подчерта френският президент.

