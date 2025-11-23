Подробно търсене

Кореспондент на БТА в Русе Андрей Кючуков
Протест срещу въвеждане на еврото и за оставка на правителството има в Русе
Протест има на изхода на Русе за Разград, Шумен и Варна. Снимка: Кореспондент на БТА в Русе Андрей Кючуков
Русе,  
23.11.2025 14:00
 (БТА)

Протестиращи русенци се събраха на изхода на крайдунавския град за Разград, Шумен и Варна в района на кръстовището до магазин "Джъмбо".

Организаторите от "Обединение 29" заявиха, че искат запазване на българския лев. Те носят български знамена и плакати. 

Протестиращите се обявиха за "гласа на безгласните". Те заявиха, че страната е в катастрофа, защото управляващите нарушават Конституцията с отказа за провеждане на референдум относно готовността на страната ни за въвеждане на еврото. Затова те поискаха и оставка на правителството. 

