Протест срещу въвеждане на еврото и за оставка на правителството има в Русе

site.btaПротест срещу въвеждане на еврото и за оставка на правителството има в Русе
Протестиращи русенци се събраха на изхода на крайдунавския град за Разград, Шумен и Варна в района на кръстовището до магазин "Джъмбо".
Организаторите от "Обединение 29" заявиха, че искат запазване на българския лев. Те носят български знамена и плакати.
Протестиращите се обявиха за "гласа на безгласните". Те заявиха, че страната е в катастрофа, защото управляващите нарушават Конституцията с отказа за провеждане на референдум относно готовността на страната ни за въвеждане на еврото. Затова те поискаха и оставка на правителството.
