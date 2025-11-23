Протест срещу въвеждане на еврото и за оставка на правителството има в Русе

Протестиращи русенци се събраха на изхода на крайдунавския град за Разград, Шумен и Варна в района на кръстовището до магазин "Джъмбо".

Организаторите от "Обединение 29" заявиха, че искат запазване на българския лев. Те носят български знамена и плакати.

Протестиращите се обявиха за "гласа на безгласните". Те заявиха, че страната е в катастрофа, защото управляващите нарушават Конституцията с отказа за провеждане на референдум относно готовността на страната ни за въвеждане на еврото. Затова те поискаха и оставка на правителството.