Ли Цян призова за справедливи условия за китайските инвеститори в Италия след среща с Мелони

Анелия Пенкова
Китайският премиер Ли Цян и италианският премиер Джорджа Мелони на среща в Пекин през 2024 г. (Filippo Attili/Italian Premier Press Office Via AP)
Хонконг,  
23.11.2025 14:02
 (БТА)

Китайският премиер Ли Цян приветства засиленото присъствие на италиански компании на китайския пазар и изрази надежда за справедливи условия за китайски инвеститори в Италия, предаде Синхуа. 

Ли направи изказването си след среща с италианския премиер Джорджа Мелони в кулоарите на срещата на върха на Г-20 в Йоханесбург. 

Китай ще продължи да поддържа двустранните отношения с Италия на всички нива, заяви Ли. "Китай е готов да засили сътрудничеството и координацията с Италия в международни структури като ООН и Г-20", добави той.

Въпреки че Италия подкрепи решение на ЕК от 2024 г. за налагане на мита на китайски електромобили, страната се опитва да поддържа добри отношения с Китай и често изтъква важността на китайските инвестиции и сътрудничеството на Пекин с Европа, отбелязва Ройтерс. 

Канцеларията на Мелони каза, че тя и Ли са изразили съгласие за "важността на поддържането на конструктивен диалог по всички въпроси от общ интерес", най-вече що се отнася до баланса в търговията и инвестициите, както и до засилването на сътрудничеството в областта на науката и културата. 

Италианският лидер "подчерта необходимостта да се осигурят равни условия за компаниите, опериращи на международните пазари, и да се гарантира сигурността на глобалните вериги за доставки, особено по отношение на компонентите, които са от съществено значение за индустриалното производство", се казва в изявление на кабинета ѝ, цитирано от Ройтерс.

/ПЙ/

23.11.2025 10:44

Съветът за национална сигурност към германското правителство обсъди ситуацията в Украйна

Съветът за национална сигурност към германското правителство се събра вчера да обсъди ситуацията в Украйна преди днешната среща в Швейцария, на която ще бъде дискутиран планът на американския президент Доналд Тръмп за слагане край на войната, предаде Франс прес.

