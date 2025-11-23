Четиринадесет души бяха ранени при руско нападение в Днепър

site.btaЧетиринадесет души бяха ранени при руско нападение в Днепър
Руските сили нанесоха удар по Днепър и три района от региона през изминалата нощ, предаде Укринформ, като цитира информация, публикувана в "Телеграм" от заместник-председателя на областната държавна администрация на Днепропетровск Владислав Гайваненко.
"В Днипро са ранени 14 души. Сред тях е и 11-годишно момиче. Балконите на девететажна сграда и пристройка са се подпалили. Повредени са и шест автомобила", пише той.
Във Василковка и Зайцево са ранени двама души, три къщи са се подпалили. В района на Павлоград няма жертви, но инфраструктурата и гаражи са повредени.
В района на Никопол руските сили са нанесли удари с дронове и тежка артилерия, насочени към центъра на района, както и към общините Покровске, Мирово и Марханец.
/ПЙ/
