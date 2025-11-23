Подробно търсене

Четиринадесет души бяха ранени при руско нападение в Днепър

Асен Георгиев
Четиринадесет души бяха ранени при руско нападение в Днепър
Четиринадесет души бяха ранени при руско нападение в Днепър
Украински пожарникари гасят пожар в жилищен блок в град Днепър след руски удар. Снимка: Ukrainian Emergency Service via AP.
Киев,  
23.11.2025 14:00
 (БТА)
Етикети

Руските сили нанесоха удар по Днепър и три района от региона през изминалата нощ, предаде Укринформ, като цитира информация, публикувана в "Телеграм" от заместник-председателя на областната държавна администрация на Днепропетровск Владислав Гайваненко.

"В Днипро са ранени 14 души. Сред тях е и 11-годишно момиче. Балконите на девететажна сграда и пристройка са се подпалили. Повредени са и шест автомобила", пише той.

Във Василковка и Зайцево са ранени двама души, три къщи са се подпалили. В района на Павлоград няма жертви, но инфраструктурата и гаражи са повредени.

В района на Никопол руските сили са нанесли удари с дронове и тежка артилерия, насочени към центъра на района, както и към общините Покровске, Мирово и Марханец.

/ПЙ/

Свързани новини

23.11.2025 10:00

Украйна порази ТЕЦ в Московска област, съобщи губернаторът на областта

Украйна порази днес важна топлоелектрическа централа в Московска област с дронове. В резултат на удара е възникнал пожар и се е наложило да се включат резервни мощности, предаде Ройтерс, като се позова на губернатора на Московската област Андрей Воробьов.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 14:49 на 23.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация