Четиринадесет души бяха ранени при руско нападение в Днепър

Руските сили нанесоха удар по Днепър и три района от региона през изминалата нощ, предаде Укринформ, като цитира информация, публикувана в "Телеграм" от заместник-председателя на областната държавна администрация на Днепропетровск Владислав Гайваненко.

"В Днипро са ранени 14 души. Сред тях е и 11-годишно момиче. Балконите на девететажна сграда и пристройка са се подпалили. Повредени са и шест автомобила", пише той.

Във Василковка и Зайцево са ранени двама души, три къщи са се подпалили. В района на Павлоград няма жертви, но инфраструктурата и гаражи са повредени.

В района на Никопол руските сили са нанесли удари с дронове и тежка артилерия, насочени към центъра на района, както и към общините Покровске, Мирово и Марханец.