Проучване: Недоволството на германската общественост от правителството на Марц достигна ново дъно

Пламен Йотински
Германският канцлер Фридрих Мерц отговаря на въпроси на репортери в Берлин. Снимка: AP/Ebrahim Noroozi
Берлин,  
23.11.2025 13:57
 (БТА)

Удовлетвореността на германската общественост от правителството достигна рекордно ниско ниво, според проучване на Инса, поръчано от  вестник "Билд", предаде ДПА.

Само 22% от анкетираните заявиха, че са доволни от коалиционното правителство, водено от канцлера Фридрих Мерц, което е с два процента по-малко от предишното проучване на 7 ноември. Недоволните са 67%, а 11% не са изразили мнение.

Одобрението за работата на Мерц като канцлер е 25%, което също е с два пункта по-малко, като 64% изразяват недоволство, а 11% нямат позиция.

Проучването сред 1004 респонденти е проведено на 20 и 21 ноември. На участниците е зададен въпросът: „Като цяло, доволни ли сте или недоволни от работата на Фридрих Мерц като канцлер?“ и „Като цяло, доволни ли сте или недоволни от работата на настоящото правителство?“

Подкрепата за партиите остана до голяма степен непроменена в сравнение с предходната седмица. При хипотетични избори в неделя консервативният блок ХДС/ХСС на Мерц би получил 25%, социалдемократите (ГСДП) – 15%, а крайната десница „Алтернатива за Германия“ (AзГ) би водила с 26%. 

/ПЙ/

