Норвегия подготвя първия голям кръг за издаване на лицензи за добив на газ и петрол от години

Галя Горнишка
Снимка: Hakon Mosvold Larsen, NTB Ccanpix via AP
Осло,  
08.08.2025 19:38
 (БТА)

Министърът на енергетиката на Норвегия Терие Ослан заяви днес, че се подготвя нов кръг за издаване на лицензи за добив на петрол и газ на норвежкия континентален шелф, предаде Ройтерс. Това е първото предложение за нови разрешителни за сондиране в неизследвани гранични региони на страната от 2021 година. 

"Норвегия ще бъде дългосрочен доставчик на петрол и газ за Европа, докато норвежкият континентален шелф ще продължи да създава стойност и работни места за нашата страна", заяви в комюнике Терие Ослан, който е от Работническата партия.

Все още не е ясно кога точно ще могат да бъдат издадени разрешителните за сондажи.

През 2021 г. правителството се съгласи на четиригодишен мораториум върху проучвания в граничните райони, ограничавайки издаването на лицензи само до зони в близост до съществуващи находища в замяна на подкрепата в парламента на по-малка лява партия.

Правителството на малцинството на Работническата партия има малка преднина пред десноцентристките партии в социологическите проучвания преди парламентарните избори, насрочени за 8 септември.

Норвегия, която добива около 4 милиона барела петролен еквивалент на ден, около половината под формата на природен газ, а останалата част - като суров петрол и други кондензати, е получила 60 на сто от приходите си от износ на енергия.

С оглед на многото остаряващи находища се очаква производството да намалее през 30-те години на сегашния век, освен ако не бъдат направени нови открития на залежи. Петролната индустрия пряко и косвено гарантира около 10 на сто от работните места в частния сектор в страната.

"Ако искаме да изпълним ангажимента си, трябва да открием още находища, а за да ги открием, трябва да проучваме", каза Ослан

/ИЦ/

