Франция осъди "по най-категоричен начин" плана на израелското правителство за Газа

Николай Велев
Сградата на френското външно министерство. Снимка: АП/Michel Euler
Париж ,  
08.08.2025 21:31
Франция осъди "по най-категоричен начин" плана на израелското правителство за Газа, като подчерта, че има риск да се стигне до "изцяло задънена улица", предаде Франс прес, като се позова на изявление на френското външно министерство.

Дипломатическото ведомство повтори "своята твърда позиция срещу всеки план за окупирането на ивицата Газа и насилственото разселване на населението ѝ".

Рано тази сутрин израелският кабинет по сигурността одобри план за завземането на град Газа, който е най-големият град в окупираната палестинска територия. Израел каза, че целта му е да унищожи "Хамас" и да освободи останалите заложници, държани от палестинската групировка.

"Пълната" окупация на Газа "ще влоши и без това катастрофалната ситуация, без да осигури освобождаването на заложниците на "Хамас", нито разоръжаването и предаването на групировката", написа френският външен министър Жан-Ноел Баро в социалната мрежа "Екс". 

08.08.2025 22:00

Планът на Израел да вземе контрола върху град Газа е погрешен, заяви канадският премиер

Планът на Израел да вземе контрола върху град Газа е погрешен и ще постави живота на останалите заложници в голям риск, заяви пред журналисти канадският премиер Марк Карни, предаде Ройтерс.  Израелският кабинет по сигурността днес одобри план за
08.08.2025 21:14

Иран обвини Израел в етническо прочистване

Техеран осъди днес израелския план за контрол на град Газа и обвини Израел, че пристъпва към етническо прочистване на палестинската територия, предаде Франс прес. "Израелският план е друг ясен знак за очевидното намерение на ционисткия режим да
08.08.2025 20:32

Нетаняху разговаря по телефона с Мерц и заяви, че целта на Израел не е да превземе Газа, а да освободи анклава от "Хамас"

Израелският министър-председател Бенямин Нетаняху заяви пред германския канцлер Фридрих Мерц, че целта на Израел не е да превземе Газа, а да освободи Газа от палестинската въоръжена групировка "Хамас" и да позволи установяването на мирно правителство там, предаде Ройтерс, позовавайки се на изявление в "Екс" на канцеларията на израелския премиер.
08.08.2025 20:29

Американският посланик в Израел отправи остри нападки срещу британския премиер, критикувал израелския план за Газа

Американският посланик в Израел Майк Хъкаби отправи необичайно яростни нападки срещу британския премиер Киър Стармър, след като той призова еврейската държава да преосмисли незабавно плана си за Газа, предаде Франс прес. "Следователно се предполага,
08.08.2025 18:39

Израелският план за Газа „трябва да има последици за отношенията между ЕС и Израел“, заяви председателят на Европейския съвет Антонио Коща

Израелският план за превземане на град Газа „трябва да има последици за отношенията между ЕС и Израел“, заяви днес председателят на Европейския съвет Антонио Коща. Той добави, че Европейският съвет ще направи оценка на обстановката и призова
08.08.2025 17:22

Саудитска Арабия осъди решението на Израел да поеме контрол върху град Газа

Саудитска Арабия осъжда всяко действие на Израел, насочено към поемане на контрола върху Газа, заяви саудитското външно министерство, цитирано от Ройтерс, след като тази сутрин израелският кабинет по сигурността одобри план за завземането на град Газа.
08.08.2025 15:22

Израел трябва да преразгледа плана си за разширяване на военната операция в Газа, заяви Фон дер Лайен

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви днес, че Израел трябва да преразгледа плана си да установи контрол над град Газа, предаде Ройтерс.
08.08.2025 14:20

"Хамас" нарече решението на Израел да поеме контрола над град Газа "военно престъпление"

"Хамас" определи днес решението на Израел да поеме контрола над град Газа като "военно престъпление" и обвини израелското правителство, че "не се интересува от съдбата на заложниците", предаде Ройтерс.
08.08.2025 14:12

Мерц: Германия спря износа на военно оборудване, което може да бъде използвано в Газа

Германското правителство няма да одобрява до второ нареждане никакъв износ на военно оборудване, което може да бъде използвано в ивицата Газа, заяви канцлерът Фридрих Мерц в отговор на плана на Израел да разшири своите военни операции в палестинската територия, съобщи Ройтерс.
08.08.2025 12:02

ООН призова Израел да се откаже от плана си за установяване на военен контрол над ивицата Газа

Върховният комисар на ООН по правата на човека Фолкер Тюрк призова Израел незабавно да се откаже от плана си за установяване на пълен военен контрол над ивицата Газа, предаде Франс прес.

