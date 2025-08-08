Подробно търсене

Нетаняху разговаря по телефона с Мерц и заяви, че целта на Израел не е да превземе Газа, а да освободи анклава от "Хамас"

Симеон Томов
Нетаняху разговаря по телефона с Мерц и заяви, че целта на Израел не е да превземе Газа, а да освободи анклава от "Хамас"
Нетаняху разговаря по телефона с Мерц и заяви, че целта на Израел не е да превземе Газа, а да освободи анклава от "Хамас"
Министър-председателят на Израел Бенямин Нетаняху. Снимка: АП/ Julia Demaree Nikhinson
Тел Авив ,  
08.08.2025 20:32
 (БТА)
Етикети

Израелският министър-председател Бенямин Нетаняху заяви пред германския канцлер Фридрих Мерц, че целта на Израел не е да превземе Газа, а да освободи Газа от палестинската въоръжена групировка "Хамас" и да позволи установяването на мирно правителство там, предаде Ройтерс, позовавайки се на изявление в "Екс" на канцеларията на израелския премиер. 

По време на телефонния си разговор с Мерц по-рано днес Нетаняху изрази разочарование от решението на Берлин да преустанови износа на оръжие за Израел, което би могло да бъде използвано в Газа, и подчерта, че с това Берлин прави подарък на "Хамас", се посочва в изявлението. 

По-рано днес Мерц заяви в отговор на плана на Израел да разшири своите военни операции в палестинската територия, че германското правителство няма да одобрява до второ нареждане никакъв износ на военно оборудване, което може да бъде използвано в ивицата Газа. 

Израелският кабинет по сигурността одобри рано тази сутрин план за поемане на контрола над град Газа - ход, с който се разширяват военните операции въпреки засилващите се критики у дома и в чужбина във връзка с опустошителната, продължаваща вече близо две години война. 

 

 

/ДИ/

Свързани новини

08.08.2025 18:42

Централният съвет на евреите в Германия остро разкритикува решението на германското правителство да спре износа на военна техника за Израел

Централният съвет на евреите в Германия остро разкритикува решението на германското правителство да спре износа на военна техника за Израел, която може да бъде използвана в ивицата Газа, предаде ДПА.  Това решение бе обявено днес от германския
03.08.2025 05:24

Виден политик бе заплашен с изключване от германската партия "Левите" заради подкрепата си за Израел във войната в ивицата Газа

Виден политик бе заплашен с изключване от крайнолявата германска партия "Левите" заради позицията си в подкрепа на Израел във войната срещу радикалната палестинска групировка "Хамас" в ивицага Газа, предаде ДПА.
01.08.2025 19:40

Германският външен министър предупреди Израел да не анексира Западния бряг

Германският министър на външните работи Йохан Вадефул отправи строго предупреждение към Израел да не анексира Западния бряг. Министърът заяви това по време на посещението си в палестинската територия днес, предаде ДПА. Вадефул също така остро осъди
01.08.2025 17:03

Служител на ООН критикува скъпите доставки по въздух на хуманитарна помощ за Газа, докато усилията за оказване на помощ се ускоряват

Самолетните доставки на хуманитарна помощ са "поне 100 пъти" по-скъпи от доставката на същото количество стоки по суша, заяви в "Екс" Филип Лазарини, ръководител на агенцията на ООН за палестинските бежанци, след като все повече държави започнаха да

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 21:21 на 08.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация