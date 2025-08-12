Съветът на Европа призова да се следи износа на оръжие за Израел

Съветът на Европа призова 46-те си страни членки да проверят дали изнасяното от тях оръжие за Израел се използва в ивицата Газа и допринася за нарушения на човешките права, съобщи Франс прес.

В изявление комисарят по правата на човека към Съвета на Европа Майкъл О’Флеърти отново призова държавите членки да „направят всичко възможно, за да предотвратят и реагират на нарушения на международното хуманитарно право и правата на човека в контекста на конфликта в Газа“.

„Това включва прилагането на съществуващите правни норми, които не допускат трансфер на оръжие, когато има риск то да бъде използвано за извършване на нарушения“, подчерта комисарят.

Миналата седмица германският канцлер Фридрих Мерц обяви спиране на износа на оръжие, което би могло да бъде използвано от Израел в конфликта в Газа. С това решение Мерц направи съществена промяна в досегашната политика на Берлин, традиционно считан за близък съюзник на еврейската държава.

„Необходими са по-решителни действия и то незабавно“, настоя О’Флеърти.

През юни той изрази безпокойство пред германските власти и относно „ограниченията на свободата на слово и на мирно събиране“ за лица, протестиращи във връзка с конфликта в Газа.