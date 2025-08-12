Подробно търсене

Съветът на Европа призова да се следи износа на оръжие за Израел

Атанаси Петров
Съветът на Европа призова да се следи износа на оръжие за Израел
Съветът на Европа призова да се следи износа на оръжие за Израел
Илюстративна снимка: АП/Majdi Mohammed
Страсбург,  
12.08.2025 15:09
 (БТА)
Етикети

Съветът на Европа призова 46-те си страни членки да проверят дали изнасяното от тях оръжие за Израел се използва в ивицата Газа и допринася за нарушения на човешките права, съобщи Франс прес.

В изявление комисарят по правата на човека към Съвета на Европа Майкъл О’Флеърти отново призова държавите членки да „направят всичко възможно, за да предотвратят и реагират на нарушения на международното хуманитарно право и правата на човека в контекста на конфликта в Газа“.

„Това включва прилагането на съществуващите правни норми, които не допускат трансфер на оръжие, когато има риск то да бъде използвано за извършване на нарушения“, подчерта комисарят.

Миналата седмица германският канцлер Фридрих Мерц обяви спиране на износа на оръжие, което би могло да бъде използвано от Израел в конфликта в Газа. С това решение Мерц направи съществена промяна в досегашната политика на Берлин, традиционно считан за близък съюзник на еврейската държава.

„Необходими са по-решителни действия и то незабавно“, настоя О’Флеърти.

През юни той изрази безпокойство пред германските власти и относно „ограниченията на свободата на слово и на мирно събиране“ за лица, протестиращи във връзка с конфликта в Газа.

/ГГ/

Свързани новини

12.08.2025 03:28

Германският външен министър Йохан Вадефул каза, че подкрепя канцлера Мерц за спиране износа на определени видове оръжия за Израел

Министърът на външните работи на Германия Йохан Вадефул каза снощи, че подкрепя решението на канцлера Фридрих Мерц да спре износа на определени видове оръжия за Израел, като заяви, че тази мярка е оправдана и пропорционална, предаде ДПА, позовавайки се на изявление на министъра пред обществената телевизия Цет Де Еф.
08.08.2025 20:32

Нетаняху разговаря по телефона с Мерц и заяви, че целта на Израел не е да превземе Газа, а да освободи анклава от "Хамас"

Израелският министър-председател Бенямин Нетаняху заяви пред германския канцлер Фридрих Мерц, че целта на Израел не е да превземе Газа, а да освободи Газа от палестинската въоръжена групировка "Хамас" и да позволи установяването на мирно правителство там, предаде Ройтерс, позовавайки се на изявление в "Екс" на канцеларията на израелския премиер.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 15:38 на 12.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация