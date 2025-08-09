Подробно търсене

Германия настоява, че подкрепата ѝ към Израел остава непроменена, въпреки спирането на оръжейния износ

Виктор Турмаков
Ръководителят на канцеларията на германския канцлер Фридрих Мерц Торстен Фрай. Снимка: Michael Kappeler/dpa via AP
Берлин,  
09.08.2025 22:21
 (БТА)
Ръководителят на канцеларията на германския канцлер Фридрих Мерц Торстен Фрай отхвърли обвиненията, че Берлин е извършил рискована промяна на политиката си спрямо Израел, прекратявайки оръжейния си износ за него, предаде ДПА.

„Не бива да има каквото и да е съмнение, че основните принципи на германската израелска политика остават непроменени. Германия ще продължи да подкрепя Израел с всичко необходимо, за да защитава съществуването и сигурността си“, заяви Фрай пред агенцията.

Той уточни, че ограниченията се отнасят единствено до военното оборудване, което може да се използва в ивицата Газа. Представителят на германските власти описа това като внимателно преценена реакция спрямо обявените от Израел планове да разшири военната операция и да поеме контрол над град Газа.

Фрай предупреди, че подобно настъпление ще има тежка цена за цивилното население. Той подчерта, че прекъсването на доставките не важи за оборудването за самоотбраната на Израел като системи за военновъздушна и морска отбрана.

„В тези сфери Израел, разбира се, ще продължи да получава толкова подкрепа, колкото е възможно“, заяви той.

По-рано премиерът на Израел Бенямин Нетаняху обвини Германия, че с решението си „награждава“ палестинското движение „Хамас“.

„Вместо да подкрепи справедливата война на Израел срещу „Хамас“, който нанесе най-лошата атака срещу евреите от Холокоста насам, Германия награждава тероризма на „Хамас“ с оръжейно ембарго срещу Израел“, пише в изявление от канцеларията му.

Решението предизвиква политически спорове в Германия.

Ходът на Мерц получи подкрепа от вицеканцлера Ларс Клингбайл, който е лидер на лявоцентристката Социалдемократическа партия - младши коалиционен партньор на Мерц.  Но в собствената му Християндемократическа партия (ХДС), както и в баварската ѝ посестрима партия - Християнсоциалния съюз (ХСС), има разделения, отбелязва ДПА.

Специалисти по външна политика от парламентарната група на ХДС/ХСС утре ще обсъдят въпроса. Срещите на групата са обичайни, когато се случват важни събития, но набързо организираната дискусия по време на лятната ваканция подсказва колко деликатен е проблемът.

/ВТ/

