Консервативната партия на германския канцлер Фридрих Мерц заема второ място по рейтинг на одобрение, сочи ново проучване

Консервативната партия на германския канцлер Фридрих Мерц заема второ място по рейтинг на одобрение след крайнодясната "Алтернатива за Германия" (АзГ), сочи ново проучване, публикувано на стотния му ден на власт, предаде ДПА.

Агенцията отбелязва, че причина за спада в доверието са поредица от противоречиви решения през трудното политическо лято - провалена номинация за конституционен съдия и объркващата позиция за военната помощ за Израел, които са настроили срещу Мерц както опозицията, така и собствените му съюзници.

Според проучване на института "Форса" (Forsa) АзГ води с 26 % подкрепа - с два пункта повече от блока на Мерц (ХДС/ХСС).

Решението на германския канцлер от миналата седмица да спре доставките на оръжие за Израел, след като страната обяви планове за пълна окупация на ивицата Газа, бе посрещнато положително от избирателите, но предизвика остра критика сред консервативните среди, които го възприеха като предателство спрямо историческите ангажименти на Германия, обобщава ДПА.

Коалицията между консерваторите и социалдемократите вече постигна някои значими успехи- още преди да поеме властта, тя успя да одобри голям дългов пакет на стойност близо един трилион евро, който е в разрез с традиционната германска финансова строгост, като целта е да бъде стимулирана икономиката и да бъде подпомогната Украйна.

Мерц се представя по-уверено пред други страни от света в сравнение със своя предшественик Олаф Шолц, като играе водеща роля в обединяването на европейските държави около подкрепата за Украйна, особено в контекста на колебанията на президента на САЩ Доналд Тръмп по темата. Вътрешната политика обаче предизвиква напрежение - например с предложения за съкращения на социални помощи за украински бежанци.

"Крайнодесните вече водят на консерваторите заради позициите си по темите за миграцията и икономиката", написа в социалните мрежи левият активист Кристоф Бауц.

Това не е първият случай, в който АзГ изпреварва консерваторите, тъй като те водеха и в подобно проучване през април. Следващият голям вот в Германия ще е през март 2026 г., когато ще се произведат регионални избори в югозападната провинция Баден-Вюртемберг.

Макар Мерц да обеща да върне партията към по-строги консервативни принципи, подобно на времето преди периода на управление на Ангела Меркел, именно одобрението на рекордния дълг създаде съмнения сред по-десните му поддръжници. Според друго проучване на А Ер Де едва 29 % от германците го смятат за добър лидер в период на кризи, а личният му рейтинг е едва 32 % - значително под този на Шолц (56 %) и Меркел (74 %) на техния стотен ден на канцлерския пост.

В същото време Германската социалдемократическа партия бележи спад (13 %) - с три пункта по-ниско спрямо резултата ѝ от изборите през февруари. Броят на избирателите, които са заявили, че се колебаят, е на най-високото си ниво от седем месеца. Според проучване на института ИНСА консерваторите все още запазват преднина, макар и крехка.