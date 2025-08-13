Германската армия е пуснала 192 тона хуманитарна помощ в Газа

Германските въоръжени сили досега са пуснали с парашути над ивицата Газа общо 192 тона хуманитарна помощ като част от своята мисия, предаде ДПА.

Досега са извършени 18 полета, съобщи говорителка на Министерството на отбраната в Берлин. За днес са планирани още два полета.

Помощите са били пуснати от транспортни самолети A400M на 386 палета, за които е предназначено да се приземят в определени зони за доставка. По думите на говорителката са въведени цялостни мерки за управление на риска, за да се предотврати нараняване на хора на земята.

"По-специално се използват сателитни изображения, които могат да доведат до това да откажем доставките в определени зони", каза тя и даде пример със случай, в който парашутът на палет не се е отворил, но на земята не е имало пострадали.

Бундесверът възнамерява да продължи предоставянето на помощ, организирано заедно с други държави, поне още една седмица, след което ситуацията ще се направи нова оценка на ситуацията.

Хуманитарни организации изразиха скептицизъм към идеята за въздушни доставки, като се аргументират с високите разходи и малките количества доставена помощ, въпреки че я оценяват като "по-добре от нищо".

През март Израел наложи почти пълна блокада върху доставките на помощи за ивицата Газа, където води война срещу палестинската организация "Хамас". Блокадата бе отслабена след нарастваща международна критика.

Вчера представители на 26 западни държави и Европейската комисия отново призоваха Израел да разреши доставките на помощи в ивицата Газа, за да бъде предотвратен гладът там.