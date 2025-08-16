Подробно търсене

Израелската армия запечата 7-километров тунел в северната част на ивицата Газа, който е бил използван от "Хамас"

Симеон Томов
Израелски военни влизат в тунел под болница в Хан Юнис (08.06.2025 г.). Снимка: АП/ Ohad Zwigenberg
Тел Авив ,  
16.08.2025 01:13
 (БТА)
Израелските сили за отбрана съобщиха, че са запечатали 7-километров подземен тунел, използван от палестинската въоръжена групировка "Хамас" в северната част на ивицата Газа, предаде ДПА.

Операцията в района на град Бейт Ханун е включвала запълването на тунела с повече от 20 000 куб. м. запечатващ материал, се посочва в изявление, публикувано на уебсайта на израелската армия. 

В годините след като пое контрол над ивицата Газа през 2006 г., "Хамас" създаде обширна мрежа от подземни тунели, които пресичат целия крайбрежен анклав, който е с дължина 45 километра и ширна от 6 до 14 километра. Наричан разговорно "метрото на Газа", преди началото на войната се смяташе, че системата от тунели е имала обща дължина от най-малко 500 километра, отбелязва ДПА. 

Бойците на "Хамас" и други групировки са използвали тунелите за контрабанда и за извършването на атаки, включително тази на 7 октомври 2023 г., когато предприеха безпрецедентно нападение срещу градове и кибуци в Южен Израел, като убиха около 1200 души и взеха над 250 души за заложници. 

Израелското ръководство смята, че част от останалите заложници все още се намират в тунелите под град Газа и под бежански лагери в централната част на анклава. 

Към 02:24 на 16.08.2025 Новините от днес

