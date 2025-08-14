Подробно търсене

Гражданската отбрана на Газа съобщи за 17 убити при израелски удари в анклава

Алексей Маргоевски
Стълб дим се издига след израелски въздушен удар по Хан Юнис в централната част на ивицата Газа, 13 август 2025 г. Снимка: AP/Abdel Kareem Hana
Газа,  
14.08.2025 19:24
 (БТА)
Службата за гражданска отбрана на Газа съобщи днес за 17 убити палестинци при израелски удари в анклава и за продължаващи интензивни атаки на израелската армия срещу град Газа, предаде Франс прес.

Най-малко 17 палестинци са били убити при бомбардировките, шестима от които са чакали да получат хуманитарна помощ, заяви пред АФП говорителят на гражданската отбрана Махмуд Басал.

"Израелските окупационни сили засилват ударите си в Зейтун", квартал в югозападната част на град Газа, съобщи Басал.

Засега израелската армия не е отговорила на запитванията за коментар на АФП.

"За четвърти пореден ден зоната е обект на военна операция, която доведе до голям брой жертви и ранени. От сутринта сме получили 28 сигнала от семейства от квартала, някои от които са загубили деца. Много хора не могат да напуснат заради обстрела", заяви Басал.

"Ударите се засилиха през последните четири дни. Племенникът ми, съпругата му и децата им бяха убити при бомбардировка", каза пред АФП жителката на Зейтун Марам Кашко.

Телата им бяха откарани в болницата "Ал Ахли" в град Газа, а след това погребани в гробище, съобщи видеооператор на АФП.

Израелската армия обяви вчера, че е одобрила нов план за военни операции в ивицата Газа, където продължава опустошителната си офанзива, започнала в отговор на атаката на палестинското ислямистко движение "Хамас" на 7 октомври 2023 г. на израелска територия.

По заповед на военния кабинет на израелския премиер Бенямин Нетаняху армията се готви да поеме контрола над град Газа и съседните бежански лагери с обявената цел да победи "Хамас" и да освободи израелските заложници.

/ДИ/

14.08.2025 17:26

Израелският финансов министър Смотрич каза, че ако международната общност признае палестинската държава, Западният бряг ще бъде анексиран

Крайнодесният израелски финансов министър Бецалел Смотрич каза днес на пресконференция, че страната му ще анексира окупирания Западен бряг, ако следващия месец международната общност признае палестинската държава, предаде ДПА.
14.08.2025 15:33

Шефът на Мосад е в Катар с цел възобновяване на мирните преговори за Газа

Директорът на израелската разузнавателна служба Мосад Давид Барнеа е на посещение в Катар с цел възобновяване на мирните преговори за ивицата Газа, съобщиха двама пред Ройтерс двама представители на израелските власти.
14.08.2025 14:58

ИРНА: Иран отхвърля коментари на Нетаняху за „Велик Израел“

Външният министър на Иран Абас Арагчи заяви в отговор на изказване на израелския премиер Бенямин Нетаняху за „Велик Израел“, че западните медии редовно обвиняват всеки, който споменава „Велик Израел“, в антисемитизъм, предава иранската новинарска агенция ИРНА.
13.08.2025 21:19

Най-малко 25 души са загинали при израелски обстрел близо до пунктове за раздаване на помощи в ивицата Газа

Най-малко 25 души, опитващи се да получат хуманитарна помощ, са загинали през последното денонощие при израелски обстрел близо до пунктове за раздаване на помощи в ивицата Газа, предаде Асошиейтед прес, като се позова на палестинските здравни власти.

