Гражданската отбрана на Газа съобщи за 17 убити при израелски удари в анклава

Службата за гражданска отбрана на Газа съобщи днес за 17 убити палестинци при израелски удари в анклава и за продължаващи интензивни атаки на израелската армия срещу град Газа, предаде Франс прес.

Най-малко 17 палестинци са били убити при бомбардировките, шестима от които са чакали да получат хуманитарна помощ, заяви пред АФП говорителят на гражданската отбрана Махмуд Басал.

"Израелските окупационни сили засилват ударите си в Зейтун", квартал в югозападната част на град Газа, съобщи Басал.

Засега израелската армия не е отговорила на запитванията за коментар на АФП.

"За четвърти пореден ден зоната е обект на военна операция, която доведе до голям брой жертви и ранени. От сутринта сме получили 28 сигнала от семейства от квартала, някои от които са загубили деца. Много хора не могат да напуснат заради обстрела", заяви Басал.

"Ударите се засилиха през последните четири дни. Племенникът ми, съпругата му и децата им бяха убити при бомбардировка", каза пред АФП жителката на Зейтун Марам Кашко.

Телата им бяха откарани в болницата "Ал Ахли" в град Газа, а след това погребани в гробище, съобщи видеооператор на АФП.

Израелската армия обяви вчера, че е одобрила нов план за военни операции в ивицата Газа, където продължава опустошителната си офанзива, започнала в отговор на атаката на палестинското ислямистко движение "Хамас" на 7 октомври 2023 г. на израелска територия.

По заповед на военния кабинет на израелския премиер Бенямин Нетаняху армията се готви да поеме контрола над град Газа и съседните бежански лагери с обявената цел да победи "Хамас" и да освободи израелските заложници.