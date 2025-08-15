Подробно търсене

Ройтерс: Израел води преговори за преселването на палестинци от ивицата Газа в Южен Судан

Симеон Томов
Дим над Хан Юнис в ивицата Газа след израелски въздушен удар (15.08.2025 г.). Снимка: АП/Mariam Dagga
Джуба,  
15.08.2025 20:52
 (БТА)
Южен Судан и Израел обсъждат споразумение за преселване на палестинци от ивицата Газа в размирната африканска страна, предаде Ройтерс.  Агенцията отбелязва, че палестинските лидери бързо са отхвърлили плана като неприемлив. 

Според Ройтерс преговорите между Южен Судан и Израел продължават, въпреки че все още не е постигнато споразумение. 

Ако планът бъде реализиран, той предвижда преместването на хора от ивицата Газа в разкъсваната от години на политическо и етническо насилие страна в сърцето на Африка. 

Израелският министър-председател Бенямин Нетаняху заяви този месец, че възнамерява да разшири контрола на израелските сили в ивицата Газа, а по-рано тази седмица подчерта, че Израел "ще позволи" на жителите на анклава, които искат да избягат от продължаващата близо две години война в обсадената палестинска територия, да емигрират в чужбина. 

Арабски и световни лидери отхвърлиха идеята за прехвърлянето на населението на ивицата Газа в друга страна. Палестинците казват, че това би било като нова "Накба" (в превод от арабски език - катастрофа), като терминът описва принудителното преселване на стотици хиляди палестинци при създаването на Държавата Израел по време на Арабско-израелската война от 1948 г. 

Агенция Ройтерс, позовавайки се на свои източници, съобщи, че темата за преселване на палестинците в Южен Судан е била повдигната по време на срещите между израелски официални представители и министъра на външните работи на Южен Судан Мъндей Симая Кумба при посещението в Израел през миналия месец. 

Техните твърдения изглежда противоречат на изявлението на външното министерство на Южен Судан, което в сряда отхвърли по-ранни съобщения за плана като "неоснователни". Ведомството не отговори на запитванията на Ройтерс за коментар във връзка с плана. 

Новината за дискусиите около плана бе съобщена за първи път от Асошиейтед прес във вторник, като тогава агенцията се позова на шестима души, запознати със случая. 

Уасел Абу Юсеф, член на Изпълнителни комитет на Организацията за освобождение на Палестина (ООП), заяви, че палестинското ръководство и палестинския народ "отхвърлят всеки план или идея за преместване на наши хора в Южен Судан или на друго място". Изявлението му е в унисон с казаното вчера от канцеларията на президента на Палестинската автономия Махмуд Абас, посочва Ройтерс.

От своя страна палестинската въоръжена групировка "Хамас", която воюва срещу Израел в Газа, също не отговори на запитванията за коментар от страна на световната агенция. 

Израелската заместник-министърка на външните работи Шарен Хаскел, която посети тази седмица Джуба, столицата на Южен Судан, заяви пред Ройтерс, че тези дискусии не са били фокусирани върху преселването на палестинци. "Дискусиите не бяха за това", заяви тя, когато бе попитана дали е обсъждала такъв план.

"Дискусиите бяха за външната политика, за многостранните организации, за хуманитарната криза, за истинската хуманитарна криза в Южен Судан и за войната", добави тя, като се позова на разговорите си с официални представители от Джуба. 

Нетаняху, който се срещна с Кумба миналия месец, заяви, че Израел е в контакт с няколко държави, за да намери място за палестинците, които искат да напуснат ивицата Газа. Израелският премиер отказва да даде повече подробности.

/ИТ/

