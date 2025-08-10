Израелският министър на отбраната Кац заяви, че армията ще остане в бежанските лагери на Западния бряг

site.btaИзраелският министър на отбраната Кац заяви, че армията ще остане в бежанските лагери на Западния бряг
Израелските войски ще останат в части от Западния бряг, гъстонаселени с палестински бежанци, поне до края на годината, заяви днес израелският министър на отбраната Израел Кац, цитиран от ДПА.
Кац написа в социалната мрежа "Екс", че райони на Дженин, Тулкарем и Нур Шамс са "огнища на терор", които са служили като фронт срещу Израел с иранска подкрепа.
Според него след мащабната военна операция "днес вече няма терор в лагерите".
В началото на годината израелската армия започна най-голямото си настъпление от години срещу палестински бойци в северната част на Западния бряг. Много хора бяха убити, а десетки хиляди палестинци бяха прогонени от домовете си, като в тези райони се стигна масово разрушение.
ООН и Европейският съюз осъдиха операцията, като ООН заяви, че сред убитите е имало и жени, и деца.
През февруари Службата на Върховния комисар на ООН за правата на човека изтъкна "безпрецедентен мащаб на масово разселване, невиждан от десетилетия в окупирания Западен бряг".
Преди настъплението в района имаше многократни нападения срещу израелци. От началото на войната в Газа преди почти две години насилието от страна на израелски заселници срещу палестинци също се е увеличило.
Израел превзема Западния бряг и Източен Йерусалим, както и други територии, по време на Шестдневната война през 1967 г.
Днес около 700 000 израелски заселници живеят там заедно с 3 милиона палестинци. Палестинците претендират за тези територии, на които да основат бъдещата си държава с Източен Йерусалим като столица.
/ВТ/
