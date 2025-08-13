Палестинец бе убит при конфронтация с еврейски заселници на Западния бряг, съобщиха здравните власти в Рамала

Палестинец бе убит днес при конфронтация с еврейски заселници на Западния бряг, предаде ДПА, като се позова на палестинските здравни власти.

Според здравните власти в Рамала 35-годишният мъж е бил тежко ранен от еврейски заселници край селището Дума, близо до Наблус, и по-късно е починал от раните си.

Израелската армия съобщи, че десетки палестинци са хвърляли камъни по израелски военнослужещ, който е бил в отпуск, и по цивилен, извършвал строителни дейности край селището. Военнослужещият впоследствие произвел към тях предупредителни изстрели.