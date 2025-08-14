Подробно търсене

САЩ заявиха, че стабилността на Западния бряг е в съзвучие със стремежа на Тръмп за мир в региона

Общ изглед към района, наречен Е1 - територия източно от Ерусалим, между израелското селище Маале Адумим и окупирания град Ейзария на Западния бряг, където се планира разширяване на израелските селища, 14 август 2025 г. Снимка: АП/Насър Насър
Вашингтон ,  
14.08.2025 19:37
 (БТА)
Стабилността на Западния бряг е в съзвучие със стремежа на САЩ за постигане на мир в Близкия изток, заяви говорител на американския Държавен департамент по повод днешното изказване на израелския финансов министър Бецалел Смотрич, че ще бъде подновен планът за разширяване на еврейските селища в окупираната палестинска територия, предаде Ройтерс. 

Президентът на САЩ Доналд Тръмп и израелският премиер Бенямин Нетаняху се съгласиха с подновяването на плана за заселване на територия на Западния бряг, известна като Е1, каза говорител на дипломатическото ведомство в отговор на журналистически въпрос относно днешната пресконференция на Смотрич.  

"Стабилността на Западния бряг поддържа сигурността на Израел и е в съзвучие с целта на това правителство да се постигне мир в региона", подчерта говорителят. Той добави, че допълнителна информация може да бъде получена от израелското правителство. 

14.08.2025 15:41

МЕНА: Египет осъди остро израелския план за изграждане на 3400 жилища за еврейски заселници на Западния бряг

Египет осъди остро плановете на Израел за изграждане на 3400 жилища за еврейски заселници на Западния бряг около окупирания Източен Йерусалим, предаде египетската новинарска агенция МЕНА.
14.08.2025 15:33

Шефът на Мосад е в Катар с цел възобновяване на мирните преговори за Газа

Директорът на израелската разузнавателна служба Мосад Давид Барнеа е на посещение в Катар с цел възобновяване на мирните преговори за ивицата Газа, съобщиха двама пред Ройтерс двама представители на израелските власти.
14.08.2025 06:14

Израелският министър Бецалел Смотрич: Нов план за строежи на Западния бряг ще "погребе идеята за палестинска държава“

Министърът на финансите на Израел Бецалел Смотрич обяви, че е одобрил новия план за заселване на територия на Западния бряг, известен като E1 , съобщиха израелските медии, информира "Джерузалем пост".
05.08.2025 17:23

Над 200 крокодила бяха избити във ферма на Западния бряг

Израелската гражданска администрация обяви, че е избила над 200 крокодила от вида нилски крокодил, представляващи опасност. Те са били открити и избити във ферма, намираща се в израелско селище на окупирания Западен бряг. Собственикът на фермата и

