Николай Велев
Държавният департамент на САЩ обяви, че временно спира издаването на визи за лица от ивицата Газа
Сградата на Държавният департамент на САЩ. Снимка: АП/Джей Скот Епълуайт
Вашингтон ,  
16.08.2025 18:58
 (БТА)
Държавният департамент на САЩ обяви, че временно спира издаването на визи за лица от ивицата Газа.

"Всички визи за посещение за лица от Газа се спират, докато провеждаме пълна и задълбочена проверка на процеса и процедурите, използвани за издаване на малък брой временни медицински и хуманитарни визи", пише в кратко изявление, което американското дипломатическо ведомство публикува в социалната мрежа "Екс".

