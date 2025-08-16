Тръмп: Журналистите трябва да получат достъп до ивицата Газа
Президентът на САЩ Доналд Тръмп каза днес, че би искал журналистите да получат достъп до ивицата Газа, за да наблюдават хуманитарните усилия там, предаде Ройтерс.
Държавният департамент на САЩ обяви, че временно спира издаването на визи за лица от ивицата Газа.
"Всички визи за посещение за лица от Газа се спират, докато провеждаме пълна и задълбочена проверка на процеса и процедурите, използвани за издаване на малък брой временни медицински и хуманитарни визи", пише в кратко изявление, което американското дипломатическо ведомство публикува в социалната мрежа "Екс".
/НВ/
