Държавният департамент на САЩ обяви, че временно спира издаването на визи за лица от ивицата Газа.

Израелският министър на финансите Бецалел Смотрич обяви, че ще одобри търгове за над 3000 жилища в отдавна забавилия се проект E1 между Йерусалим и Маале Адумим, обявявайки решението за „революционно“. Междувременно бивш израелски дипломат и експерт по международно право заяви пред израелската новинарска агенция ТПС, че въпреки твърденията, че решението подкопава евентуалната териториална цялост на една бъдеща палестинска държава, новите жилища не нарушават мирните споразумения или международното право.