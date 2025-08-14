Тръмп: Журналистите трябва да получат достъп до ивицата Газа

Президентът на САЩ Доналд Тръмп каза днес, че би искал журналистите да получат достъп до ивицата Газа, за да наблюдават хуманитарните усилия там, предаде Ройтерс.

Агенцията отбелязва, че от началото на войната с палестинското ислямистко движение "Хамас" през октомври 2023 г. Израел не допуска чуждестранни журналисти да влизат в Газа, освен ако нямат израелски военен ескорт.

"Бих искал да видя това да се случи. Със сигурност. Би било много добре, ако журналистите отидат. Това е много опасна роля, както знаете, да сте репортер, но бих искал да го видя", заяви Тръмп пред журналисти в Овалния кабинет на Белия дом.