ТПС: „Пишем глава от историята“: Израел продължава дълго отлагания жилищен проект E1

Израелският министър на финансите Бецалел Смотрич обяви, че ще одобри търгове за над 3000 жилища в отдавна забавилия се проект E1 между Йерусалим и Маале Адумим, обявявайки решението за „революционно“. Междувременно бивш израелски дипломат и експерт по международно право заяви пред израелската новинарска агенция ТПС, че въпреки твърденията, че решението подкопава евентуалната териториална цялост на една бъдеща палестинска държава, новите жилища не нарушават мирните споразумения или международното право.

„Днес всеки по света, който се опита да признае Палестинска държава, ще получи отговор от нас на място. Днес пишем глава в историята на изкуплението на народа на Израел в неговата земя“, заяви Смотрич на днешна пресконференция в Маале Адумим.

Смотрич е и министър, отговарящ за гражданските въпроси в Юдея и Самария (Западния бряг - бел. ред.). Ако този ход бъде осъществен, това ще отбележи първия път, когато проектът E1 напредва след десетилетия на замразяване.

„Това е чудесна новина за Маале Адумим, особено след като е необходима ционистка стъпка, която гарантира териториалната приемственост на Израел и представя ясни факти срещу всеки опит за отделяне на Маале Адумим от Йерусалим. Планът E1 ще осигури жилища за млади двойки и семейства, ще укрепи местната икономика и ще осигури бъдещето на Маале Адумим“, заяви пред ТПС градската съветничка Ширан Мирзай. „Наше право е да продължим да строим в земята на Израел, това е и наш дълг“, добави тя.

„Тези, които се противопоставят на E1, не се интересуват как младите двойки ще си купят собствени апартаменти и да живеят живота си. А за да се намалят цените на апартаментите, трябва да се строи извън така наречената Зелена линия и в големи количества. Има много земя, която може да бъде обитавана и израелското правителство трябва да се грижи за гражданите на Израел“, заяви пред ТПС собственикът на малък бизнес Мошико, който е и жител на Маале Адумим.

Зоната E1 с площ от 11,6 квадратни километра се намира в общинските граници на Маале Адумим и е класифицирана като Зона C, под пълен израелски административен и охранителен контрол. Проектът е замразен от десетилетия поради силната международна съпротива.

В същото време квартал „Ципор Мидбар“ в Маале Адумим ще добави още 3515 жилища. Общо 6916 нови жилища ще удвоят населението на града и ще доведат около 35 000 нови жители през следващите години, заяви Смотрич. Над 36 000 души в момента живеят в града, разположен северозападно от Йерусалим.

Кметът на Маале Адумим Гай Ифрах заяви, че новият квартал ще противодейства на това, което той нарече палестинска „задушаваща хватка“ чрез „незаконно строителство“.

„Разбира се, като жител аз подкрепям идеята за разширяване и развитие. В страната има недостиг на строителни площи“, заяви пред ТПС Рой, преподавател по строителство, който живее в Маале Адумим. „Говорейки за Палестинската администрация, която претендира за територията - какво ще правим, ако всички еврейски жители бъдат изпратени в изгнание? Ще позволим на хората, които активно се стремят да ни унищожат, да ни нападнат и да заличат нашата идентичност и наследство, да заемат нашето място тук ли?“, допълни той.

Алън Бейкър, бивш посланик на Израел в Канада и настоящ ръководител на Глобалния правен форум в Йерусалимския център за сигурност и външни работи, заяви пред ТПС, че както Израел, така и палестинците имат конкуриращи се стремежи за земята, но тъй като E1 се намира в Зона C, Израел е в рамките на своите права.

Бейкър е участвал в изготвянето на споразуменията от Осло, които са подписани през 1993 г.

„Искам да кажа, че според споразуменията от Осло тази зона е част от Зона C, която е под израелска юрисдикция. Така че Израел има право, както законно, така и според споразуменията с палестинците – които също бяха одобрени на международно ниво – разбира се, стига строителният план да е в съответствие със закона. Не става въпрос за строителство върху частна земя, а по-скоро върху обществена“, обясни Бейкър.

Споразуменията от Осло разделиха Юдея и Самария на три административни области. Зона А, предимно палестински градове, се управлява изцяло от Палестинската администрация както по отношение на управлението, така и на сигурността. В зона Б, която включва по-малки палестински градове, ПА се занимава с гражданската администрация, докато Израел контролира сигурността. Зона С, обхващаща израелски общности, военни обекти и природни резервати, е под пълен израелски административен и охранителен контрол.

Зона Е1 е известна още като Мевасерет Адумим. През януари Ифрах я преименува на Т1 в чест на президента на САЩ Доналд Тръмп.

Коридорът E1 се простира край няколко важни археологически и исторически обекта. В E1 и съседните райони могат да бъдат открити участъци от древния път Йерусалим-Йерихон, маршрут, споменат в Библията и осеян с руини от византийския, кръстоносния и османския период. Други близки исторически обекти – извън границите на Маале Адумим – включват Хана на добрия самарянин, сега национален парк и музей, представящ древни мозайки на синагоги, наред с християнско и самарянско изкуство, занастирът „Мартирий“ – голям византийски комплекс със сложни мозайки и манастирът „Евтимий“.

„Намираме се в историческа сутрин, която ни носи още една стъпка към визията за суверенитет. Уравнението се промени и ние променяме реалността с ръцете на още един дом и още една общност. Упражняваме историческото си право върху земята на нашите предци“, заяви Израел Ганц, председател на Съвета „Йеша“, организация-чадър за еврейските общности в Юдея и Самария.

Лидерите на общността изразиха надежда, че президентът на САЩ Доналд Тръмп ще преразгледа въпроса за суверенитета, като приведе предишните си мирни планове в съответствие с разпоредбите за прилагане на израелското законодателство към Зона C.

