Европейският съюз призова Израел да не продължава напред с проекта си за строителство на нови израелски жилища на Западния бряг

Габриела Големанска
Кая Калас, снимка: AP/Geert Vanden Wijngaert
Брюксел,  
14.08.2025 23:23
 (БТА)
Европейският съюз призова Израел да не продължава напред с проекта си за заселнически дейности на Западния бряг. Този проект се подкрепя от израелския министър на финансите Бецалел Смотрич, който е представител на израелската крайна десница, предаде Франс прес.

"Решението на израелските власти да дадат ход на плана  Е1 за изграждане на нови израелски жилища подкопава още повече решението с две държави, като същевременно представлява нарушение на международното право“, заяви дипломат номер едно на ЕС Кая Калас. Тя добави, че ЕС призовава Израел да се откаже от това решение, защото то би имало големи последствия.

По рано-днес израелската агенция ТПС съобщи, че Смотрич е обявил, че ще даде зелена светлина за провеждане на търгове за изграждане на над 3000 жилища в рамките на забавилия се проект E1 между Йерусалим и Маале Адумим.

/ГГ/

