Страните от ЕС са разделени за налагане на санкции срещу Израел, заяви Кая Калас

Атанаси Петров
Ръководителката на европейската дипломация Кая Калас. Снимка: Thomas Traasdahl/Ritzau Scanpix via AP
Копенхаген,  
30.08.2025 11:15
 (БТА)
Ръководителката на европейската дипломация Кая Калас заяви днес, че не е особено оптимистично настроена относно възможността страните от ЕС да наложат санкции на Израел, предаде Франс прес.

„Не съм особен оптимист и със сигурност няма да вземем решения днес“, заяви Калас в Копенхаген преди срещата на външните министри от страните в съюза. „Това изпраща сигнал, че сме разединени“, изрази съжаление тя.

Европейската комисия предложи да се спре европейското финансиране на израелски стартиращи компании, но дори тази „доста снизходителна“ мярка не беше приета от 27-те държави членки поради различията между тях, подчерта Калас.

Няколко страни от ЕС, сред които Германия, Унгария и Словакия, са склонни да не предприемат мерки срещу Израел, докато други, като Ирландия и Испания, са много по-склонни да го направят.

Ситуацията в Газа е „абсолютна трагедия“, заяви от своя страна френският министър на външните работи Жан-Ноел Баро.

Германия засега няма да подкрепи санкциите на Европейския съюз срещу Израел заради катастрофалната хуманитарна ситуация в ивицата Газа, заяви междувременно външният министър на Германия Йохан Вадефул, цитиран от ДПА.

Предложената от Европейската комисия мярка е малко вероятно да окаже влияние върху политическите решения и военните действия на Израел в ивицата Газа. Затова Германия не е убедена в предложението, посочи Вадефул.

Министърът подчерта, че вместо това Германия ограничава доставките на оръжие за Израел. „Смятам, че това е много целенасочена мярка, която е много важна и много необходима“, каза той.

/ДИ/

