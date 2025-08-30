Подробно търсене

Израел подкопава двудържавното решение на конфликта с Палестина, заяви датският външен министър

Виктор Турмаков
Израел подкопава двудържавното решение на конфликта с Палестина, заяви датският външен министър
Израел подкопава двудържавното решение на конфликта с Палестина, заяви датският външен министър
Датският външен министър Ларс Льоке Расмусен. Снимка: AP Photo Kin Cheung
Копенхаген,  
30.08.2025 18:57
 (БТА)
Етикети

Израел подкопава двудържавното решение на кризата в Близкия изток с действията си в Газа, заяви днес датският външен министър Ларс Льоке Расмусен, цитиран от Ройтерс.

„Израел в момента подкопава двудържавното решение“, заяви Расмусен пред репортери след срещата на външните министри на страните членки на ЕС в Копенхаген.

Двудържавното решение предполага създаването на независима Палестинска държава на Западния бряг и в ивицата Газа, която да съществува съвместно с Израел. Подобно решение обаче става все по-трудно осъществимо предвид опустошението в Газа, причинено от войната на Израел срещу ислямистката групировка „Хамас“, както и спорното заселване на израелци на Западния бряг.

/АГ/

Свързани новини

30.08.2025 18:41

ЕС призовава Вашингтон да преразгледа решението си да не издава визи на палестински лидери за заседание на Общото събрание на ООН

Европейският съюз призова САЩ да "преразгледат" отказа си да издаде визи на палестински лидери, които планират да присъстват на септемврийската сесия на Общото събрание на ООН в Ню Йорк, предадоха Франс прес и Ройтерс.
30.08.2025 11:15

Страните от ЕС са разделени за налагане на санкции срещу Израел, заяви Кая Калас

Ръководителката на европейската дипломация Кая Калас заяви днес, че не е особено оптимистично настроена относно възможността страните от ЕС да наложат санкции на Израел, предаде Франс прес.
30.08.2025 06:10

Европейските министри очакват разделение около Газа преди срещата си в Копенхаген

Външните министри от Европейския съюз утре ще се изправят в Копенхаген пред разделения относно войната в Газа, след като еврокомисарят по международното сътрудничество, хуманитарната помощ и действията при кризи Хаджа Лабиб  ги призова да „намерят

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 20:33 на 30.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация