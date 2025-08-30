Подробно търсене

ЕС призовава Вашингтон да преразгледа решението си да не издава визи на палестински лидери за заседание на Общото събрание на ООН

Асен Георгиев
Европейските външни министри в Копенхаген. Снимка: Emil Nicolai Helms/Ritzau Scanpix via AP.
Копенхаген,  
30.08.2025 18:41
 (БТА)
Европейският съюз призова САЩ да "преразгледат" отказа си да издаде визи на палестинските лидери, които планират да присъстват на септемврийската сесия на Общото събрание на ООН в Ню Йорк, предадоха Франс прес и Ройтерс.

"Всички ние настояваме това решение да бъде преразгледано, като се има предвид международното право", заяви върховният представител на ЕС за външните работи Кая Калас, която се изказа в Копенхаген след среща на външните министри на 27-те държави членки.

Вашингтон обяви това решение снощи, няколко седмици преди Общото събрание на ООН, на което Франция ще се застъпи за признаването на палестинската държава.

Държавният департамент заяви, че "отменя и отказва" издаването на визи "на членовете на Организацията за освобождение на Палестина и на Палестинската автономна власт" в навечерието на тази международна среща.

"Трябва да можем да обсъждаме заедно. Не могат да ни вземат за заложници", заяви люксембургският външен министър Ксавие Бетел, като предложи да се организира специална сесия на Общото събрание на ООН в Женева, за да се гарантира присъствието на палестинците.

Ако бъде потвърдена, тази извънредна мярка на Вашингтон ще сближи още повече администрацията на Тръмп с израелското правителство. Последното категорично отхвърля идеята за палестинска държава и се стреми да постави на една и съща основа отношенията с Палестинската автономия на Западния бряг и с "Хамас" в Газа, отбелязва АФП.

/ВТ/

