Подробно търсене

Франция осъди решението на САЩ да откажат издаването на визи на палестински представители

Атанаси Петров
Франция осъди решението на САЩ да откажат издаването на визи на палестински представители
Франция осъди решението на САЩ да откажат издаването на визи на палестински представители
Френският външен министър Жан-Ноел Баро. Снимка: АП/Adam Gray
Копенхаген,  
30.08.2025 13:04
 (БТА)
Етикети

Френският външен министър Жан-Ноел Баро осъди отказа на САЩ да издадат визи на палестински представители за посещение в Ню Йорк, като заяви, че седалището на ООН „не може да бъде обект на каквито и да било ограничения на достъпа“, предаде Франс прес.

„Централата на ООН е място на неутралитет. Това е светилище, посветено на мира. Общото събрание на ООН не може да бъде обект на ограничения на достъпа“, заяви Баро.

Вашингтон обяви решението си снощи – няколко седмици преди предстоящото Общо събрание на ООН, насрочено за септември, на което Франция ще се застъпи за признаването на палестинска държава.

Държавният департамент съобщи, че „отменя и отказва“ издаването на визи „на членовете на Организацията за освобождение на Палестина и на Палестинската автономна власт“ в навечерието на тази международна среща.

Решението на Вашингтон беше осъдено и от външния министър на Люксембург, Ксавие Бетел. „Не могат да ни вземат за заложници“, заяви той и предложи да се организира специална сесия на Общото събрание на ООН в Женева, за да се гарантира присъствието на палестинците.

„Трябва да можем да водим диалог заедно – не можем просто да кажем, че изключваме Палестина от разговора“, заяви Бетел.

/ДИ/

Свързани новини

30.08.2025 02:23

Палестинският президент Махмуд Абас няма да получи американска виза за участие в Общото събрание на ООН в Ню Йорк, заяви Вашингтон

САЩ заявиха днес, че няма да издадат виза на палестинския президент Махмуд Абас за участие в сесията на Общото събрание на ООН в Ню Йорк следващия месец, по време на което няколко американски съюзници възнамеряват да признаят палестинска държава, предаде Ройтерс.
29.08.2025 22:14

Палестинската власт призова Вашингтон да преразгледа отказа си да предостави визи на палестинската делегация за участие в сесията на ООН

Палестинската автонмна власт (ПАВ) призова Вашингтон да "преразгледа решението си" да не предостави визи на палестинската делегация за участие в годишната сесия на Общото събрание на ООН. Очаква се в рамките на форума Франция да призове за
29.08.2025 18:44

САЩ отказаха визи на палестински представители преди годишната сесия на Общото събрание на ООН

САЩ отказват и отменят визи на членове на Организацията за освобождение на Палестина и на Палестинската автономия преди годишната сесия на Общото събрание на ООН през следващия месец, съобщи днес Държавният департамент, цитиран от

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 14:25 на 30.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация