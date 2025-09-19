Макрон ще изтъкне привлекателността на Франция за преки чуждестранни инвестиции пред Общото събрание на ООН

Еманюел Макрон ще се възползва от участието си на Общото събрание на ООН следващата седмица, за да популяризира образа на Франция пред американските финансови среди въпреки политическите и бюджетни затруднения на страната, съобщи администрацията на френския президент, цитирана от Франс Прес.

По време на Общото събрание на ООН в Ню Йорк Макрон ще признае официално и Палестинската държава, като Франция по този начин ще стане първата държава от групата Г-7 и първия постоянен член на Съвета на сигурността на ООН, която ще предприеме подобно действие. По време на своята визита президентът ще се срещне също с важни личности от американските финансови среди, уточни прессъобщение на Елисейския дворец.

Представители на финансовите среди ще бъдат директори на банки, инвестиционни фондове, рисков и пенсионен капитал, сред които "Аполо", "Coatue", "Ares", "GIP", "Lux Capital", "Citibank", "Goldman Sachs", "Bank of America", "Wells Fargo" и частната банка "Джей Пи Морган".

Срещата във вторник следващата седмица ще има двойната цел да укрепи съществуващите връзки с институции като "Аполо" или "Джей Пи Морган", но и да "привлече нови участници", особено в областта на рисковия капитал, за да финансира повече предприятия в сектора на иновациите. "Президентът винаги е държал да бъде начело на усилията за повишаване на привлекателността на Франция в областта на чуждестранните инвестиции, която се смята вече от шест години за такава благодарение на годишното събитие "Избери Франция"", се посочва в прессъобщението.

Еманюел Макрон ще представи състоянието на икономиката на Франция и амбициите на държавата в рамките на Г-7, чиято среща на върха ще председателства през 2026 г. Държавният глава ще засегне и европейските въпроси, като например Проекта за съюз на капиталовите пазари и "възстановеното разбирателство" с Германия. Той ще се опита да насърчи американските инвеститори да разнообразят портфолиото си като този път се насочат към Европа, "континент, който може да изглежда понякога муден, но всъщност се радва на много голяма стабилност, което именно търсят финансовите инвеситори", подчерта президентската администрация.