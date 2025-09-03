Подробно търсене

Признаването на Палестинска държава би стимулирало по-бързо двудържавно решение, заяви палестинският пратеник в Лондон

Виктор Турмаков
Активистка развява палестински флаг по време на мигтинг в Лондон. Снимка: AP Photo/Kirsty Wigglesworth
Лондон,  
03.09.2025 02:40
 (БТА)
Признаването на Палестинската държава от водещите западни държави „би предизвикало спринт към двудържавното решение“ на конфликта, заяви ръководителят на палестинската мисия в Лондон, цитиран от Ройтерс.

Великобритания, Франция, Канада, Австралия и Белгия заявиха, че ще признаят палестинска държава на Общото събрание на ООН по-късно този месец, въпреки че Лондон може да спре процеса, ако Израел облекчи хуманитарната криза в разкъсаната от войната Газа и се ангажира с дългосрочен мирен процес.

Ходовете са предназначени да окажат натиск върху Израел да прекрати настъплението си в Газа и да ограничи изграждането на нови еврейски селища в окупирания Западен бряг, но някои се съмняват дали признаването няма да е чисто и просто символично.

„Мисля, че това ще бъде сигналният пистолет за това, което се надяваме да предизвика спринт към прилагането на двудържавното решение. Надяваме се на активна, ефективна и смислена роля от страна на Лондон“, заяви пред Ройтерс Хусам Зомлот, ръководителят на палестинската мисия в Лондон.

Израел, изправен пред глобално негодувание заради поведението си във войната в Газа, реагира гневно на жестовете за признание, заявявайки, че те ще възнаградят „Хамас“. Въоръжените бойци на палестинската групировка нападнаха общности в южната част на Израел на 7 октомври 2023 г., убивайки около 1200 души, предимно цивилни, и вземайки 251 заложници в Газа, според израелските данни.

Зомлот заяви, че ходът на Великобритания е важен поради ролята ѝ в одобряването на „национален дом за еврейския народ в Палестина“ през 1917 г. Той каза, че не е твърде късно да се постигне двудържавно решение и че се надява, че инерцията, която се натрупва в ООН, ще накара Израел да премахне своите селища на Западния бряг.

„След като упражним достатъчен натиск, ви уверявам, че е абсолютно възможно“, допълни дипломатът

/ВТ/

02.09.2025 11:47

Палестинската автономна власт приветства плановете на Белгия да признае палестинската държава

Палестинското министерство на външните работи приветства днес плановете на белгийското правителство да признае палестинската държава, предаде ДПА.  Белгийският министър на външните работи Максим Прево заяви рано тази сутрин, че страната му ще
01.09.2025 18:19

Президентът на Словения Наташа Пирц Мусар призова Хърватия да признае Палестина

Президентът на Словения Наташа Пирц Мусар призова днес Хърватия да признае Палестина, предаде агенция ХИНА.  В кулоарите на Стратегическия форум, който се провежда днес в курорта Блед, президентката на Словения отбеляза, че решение на палестинския
30.08.2025 18:41

ЕС призовава Вашингтон да преразгледа решението си да не издава визи на палестински лидери за заседание на Общото събрание на ООН

Европейският съюз призова САЩ да "преразгледат" отказа си да издаде визи на палестински лидери, които планират да присъстват на септемврийската сесия на Общото събрание на ООН в Ню Йорк, предадоха Франс прес и Ройтерс.
30.08.2025 13:04

Франция осъди решението на САЩ да откажат издаването на визи на палестински представители

Френският външен министър Жан-Ноел Баро осъди отказа на САЩ да издадат визи на палестински представители за посещение в Ню Йорк, като заяви, че седалището на ООН „не може да бъде обект на каквито и да било ограничения на достъпа“, предаде Франс прес.

Към 02:50 на 03.09.2025 Новините от днес

