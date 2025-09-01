Подробно търсене

Президентът на Словения Наташа Пирц Мусар призова Хърватия да признае Палестина

София Георгиева
Президентът на Словения Наташа Пирц Мусар призова Хърватия да признае Палестина
Президентът на Словения Наташа Пирц Мусар призова Хърватия да признае Палестина
Президентът на Словения Наташа Пирц Мусар откри днес Стратегическия форум в Блед. Снимка: AP Photo/Darko Bandic
Блед (Словения),  
01.09.2025 18:19
 (БТА)
Етикети

Президентът на Словения Наташа Пирц Мусар призова днес Хърватия да признае Палестина, предаде агенция ХИНА. 

В кулоарите на Стратегическия форум, който се провежда днес в курорта Блед, президентката на Словения отбеляза, че решение на палестинския въпрос с две държави не може да бъде насърчено без да са признати и двете страни.

Словения призна Палестина през юни миналата година, присъединявайки се към Испания и Норвегия, които предприеха тази стъпка след избухването на войната в Газа.

Франция, Австралия и Обединеното кралство обявиха, че ще признаят Палестина по време на Общото събрание на ООН този месец. Според палестинския външен министър още около 10 държави планират да направят същото.

Публичната подкрепа за решение с две държави, каквато е позицията на ЕС и на Хърватия, няма смисъл без да са признати и двете страни, посочи президентката на Словения и отхвърли позицията, че признаване на Палестина е равносилно на легитимиране на радикалната групировка „Хамас“. Пирц Мусар напомни, че всички са осъдили действията на „Хамас“, която контролира ивицата Газа.

„Мисля, че това е малка стъпка към постигане на решение с Палестина и Израел като две независими държави. Не виждам друг начин – първо трябва да дойде признаването, а след това всичко останало може да бъде изработено на международно равнище“, каза президентката на Словения на Стратегическия форум в Блед.

Както заяви по-рано хърватският премиер Андрей Пленкович, позицията на хърватското правителство е, че преди признаването трябва да бъде постигнато устойчиво политическо решение за две държави, наред с укрепване на политическите фактори, които „са демократични, заслужават доверие и са в състояние да поддържат ефективно управление“, посочва агенция ХИНА. 

Хърватският президент Зоран Миланович, от друга страна, е силен защитник на признаването на Палестина и миналата седмица призова правителството да инициира този процес в парламента, припомня хърватската осведомителна агенция.

/С-АМ/

Свързани новини

27.08.2025 15:19

Хърватският премиер Андрей Пленкович обяви нова хърватска помощ за Газа при среща с палестинския външен министър

Премиерът на Хърватия Андрей Пленкович се срещна в Загреб с палестинския министър на външните работи и емигрантите Варсен Агабекян, като изрази загриженост относно тежката хуманитарна криза в Газа и обяви нова хърватска помощ на стойност 1 милион
25.08.2025 20:04

Министрите на външните работи на Словения и на палестинската автономия призоваха повече страни да признаят Палестина

Словенската външна министърка Таня Файон и външната министърка на палестинската автономна власт Варсен Агхабекиан Шахин се застъпиха на днешната си среща в Любляна за това повече държави да признаят Палестина, съобщи словенската новинарска агенция
11.08.2025 22:34

Ситуацията с признаването на Палестина е сложна, каза председателят на хърватския парламент

Председателят на хърватския парламент Гордан Яндрокович каза днес по повод призива на президента Зоран Миланович правителството да признае Палестина, че по въпроса се водят дискусии и ситуацията е много сложна, предаде ХИНА. "Можете да видите, че
01.08.2025 10:32

Словения е първата европейска държава, наложила оръжейно ембарго на Израел

Словения се превърна тази нощ в първата европейска държава, забранила вноса, износа и транзита на оръжия към и от Израел, съобщиха словенските медии. Решението дойде след многократни изявления на словенския премиер Роберт Голоб, че ако Европейският съюз не приеме конкретни мерки срещу Израел до средата на юли, Словения ще предприеме самостоятелни действия.
30.07.2025 11:36

Петнадесет държави призоваха останалите страни по света да признаят Държавата Палестина

Петнадесет западни държави призовават останалите страни по света да изразят желание за признаване на палестинската държава, предаде Франс прес, като се позова на френския министър на външните работи Жан-Ноел Баро. Франция и още 14 западни страни  -
25.07.2025 19:38

Хърватското правителство заяви, че одобрява решението за две държави след плана на Франция за признаване на Палестина

Единственото устойчиво решение на израелско-палестинския конфликт е създаването на две държави, заяви хърватското правителство днес, цитирано от ХИНА. Изявлението идва, след като Франция обяви намерението си да признае Палестина. Френският президент

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 18:36 на 01.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация