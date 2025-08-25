Министрите на външните работи на Словения и на палестинската автономия призоваха повече страни да признаят Палестина

Словенската външна министърка Таня Файон и външната министърка на палестинската автономна власт Варсен Агхабекиан Шахин се застъпиха на днешната си среща в Любляна за това повече държави да признаят Палестина, съобщи словенската новинарска агенция СТА.

Словения призна Палестина през юни 2024 г.

Варсен Агхабекиан Шахин е в Словения от 23 август, когато заедно с Файон присъстваха на премиерата на мюзикъла „Дете на мира“ – международна продукция с участието на 160 младежи от цял ​​свят, включително Палестина и Украйна. Шахин ще се срещне с президента на Словения Наташа Пирц Мусар утре и така ще приключи срещите си с високопоставени словенски представители, след като вече разговаря с премиера Роберт Голоб, отбелязва новинарският сайт „Словения таймс“.

Шахин и Файон подписаха меморандум за разбирателство за развитието на двустранните отношения, като по този начин установят официална рамка за редовен диалог и сътрудничество.

„Вярвам, че признаването на Палестина е единствената гаранция за мир и сигурност и мирно съвместно съществуване на израелци и палестинци“, каза Файон пред журналисти след разговора с Шахин, която подчерта, че признаването на Палестина е ключова стъпка към прилагането на решение за две държави.

Шахин и Файон виждат предстоящата международна конференция в Ню Йорк по въпроса за решение за съществуването на две държави като следващата голяма възможност още държави да признаят Палестина. Шахин каза, че очакват броят на тези държави да се увеличи от 149 на около 160 до края на септември, като благодари на Словения за принципната й позиция в усилията за мир и непоколебима защита на зачитането на международното право и човешките права.