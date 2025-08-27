Хърватският премиер Андрей Пленкович обяви нова хърватска помощ за Газа при среща с палестинския външен министър

Премиерът на Хърватия Андрей Пленкович се срещна в Загреб с палестинския министър на външните работи и емигрантите Варсен Агхабекиан Шахин, като изрази загриженост относно тежката хуманитарна криза в Газа и обяви нова хърватска помощ на стойност 1 милион евро, съобщи ХИНА.

Срещата е част от усилията на Хърватия за подкрепа на международните хуманитарни инициативи и намиране на устойчиво политическо решение за конфликта в Близкия изток.

Пленкович подчерта необходимостта от незабавно прекратяване на огъня, освобождаване на всички заложници, защита на цивилното население и безпрепятствено предоставяне на помощ, особено за децата. Той потвърди, че Хърватия остава ангажирана с траен мир чрез решение за две държави – Израел и Палестина да съществуват рамо до рамо в рамките на международно признати граници.

По време на срещата беше припомнено, че Хърватия досега е предоставила близо 3 милиона евро хуманитарна помощ за Газа, включително 1 милион евро чрез УНИЦЕФ, и бе обявена допълнителна помощ от 1 милион евро. Разговорите се съсредоточиха и върху усилията на Хърватия и международната общност за постигане на устойчиво политическо решение.

Хърватският министър на външните работи и европейските въпроси Гордан Гърлич Радман потвърди подкрепата на страната за хуманитарни инициативи, освобождаване на заложници и принципа за две държави, допълва ХИНА.

Хърватският президент Зоран Миланович подкрепя признаването на Палестина, но правителството настоява то да се извърши само при наличието на дългосрочно политическо решение и стабилни демократични институции в палестинските територии, припомня агенцията.

Палестинският външен министър отбеляза, че очаква броят на страните, признаващи Палестина, да се увеличи от 149 на 160 до края на септември, след визити в Словения и други държави.