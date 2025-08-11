Подробно търсене

Ситуацията с признаването на Палестина е сложна, каза председателят на хърватския парламент

София Ангелова
Изображение: БТА
Дубровник,  
11.08.2025 22:34
 (БТА)

Председателят на хърватския парламент Гордан Яндрокович каза днес по повод призива на президента Зоран Миланович правителството да признае Палестина, че по въпроса се водят дискусии и ситуацията е много сложна, предаде ХИНА.

"Можете да видите, че дори в ООН, в Съвета за сигурност, се водят дебати и има големи разделения сред международната общност за това как да се сложи край на (израелско-палестинския) конфликта. От перспективата на Хърватия е важна необходимостта да се прекрати войната, да се върви към мир и да се защитят невинните граждани, които, за съжаление, губят също така живота си", каза в Дубровник Яндрокович в отговор на журналистически въпрос.

Президентът Миланович неотдавна призова Хърватия да признае Палестина, определяйки този акт като „морално решение“.

В края на юли кабинетът на премиера Андрей Пленкович съобщи, че единственото устойчиво решение да израелско-палестинския конфликт е установяването на две държави, след като Франция обяви намерение за признаване на Палестина

От изявлението на правителството не става ясно дали Хърватия ще последва примера на Испания, Ирландия, Норвегия и Словения, които признаха Палестина миналата година.

Правителството посочи, че следи отблизо всички международни инициативи в тази връзка, включително съобщението на френския президент Еманюел Макрон и подобни действия на други европейски страни. То посочва, че необходимостта от намиране на решение на конфликта става все по-спешна.

/МИД/

