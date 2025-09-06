Стотици протестиращи рискуват да бъдат арестувани във Великобритания заради подкрепата им за забранената организация "Действие за Палестина"

Стотици пропалестински демонстранти рискуват да бъдат арестувани във Великобритания заради подкрепата им за забранената организация "Действие за Палестина" при планираните за днес протести в цялата страна, предаде ДПА.

Демонстрантите ще участват в протести в градовете Лондон, Белфаст и Единбург, издигайги лозунги с надписи: "Аз съм против геноцида. Подкрепям "Действие за Палестина".

Британската полиция обяви, че за всеки, който присъства на демонстрацията в лондонския район Уестминстър, ще се смята, че действа незаконно и може да бъде арестуван.

Заместник-помощник комисарят на Скотланд Ярд Ейд Аделекън каза: "Действие за Палестина" е организация, която е забранена от правителството на Великобритания. Да членуваш в нея или да изразяваш подкрепа за нея е криминално престъпление".

"Участниците в този протест, както и в предишни подобни демонстрации го правят, знаейки, че действията им са незаконни", добави Аделекън.

"Мога да бъда категоричен, че ако изразите подкрепа за "Действие за Палестина" - престъпление съгласно британския закон за тероризма - ще бъдете арестувани", заяви той.

"Разполагаме с необходимия брой полицейски служители, капацитет за арестанти и всички други ресурси, за да задържим толкова хора, колкото е необходимо", добави заместник-помощник комисарят на Скотланд Ярд.

Министерството на правосъдието на Великобритания вчера съобщи, че е изпратило писмо до комисаря на столичната полиция Марк Роули преди протеста в лондонския район Уестминстър. Ведомството каза също така, че полицейските сили в градовете Единбург, Тотнес, Дери и Кендъл са решили да не арестуват издигащи лозунги в подкрепа на организацията демонстранти.