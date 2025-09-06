Подробно търсене

Стотици протестиращи рискуват да бъдат арестувани във Великобритания заради подкрепата им за забранената организация "Действие за Палестина"

Светослав Танчев
Стотици протестиращи рискуват да бъдат арестувани във Великобритания заради подкрепата им за забранената организация "Действие за Палестина"
Стотици протестиращи рискуват да бъдат арестувани във Великобритания заради подкрепата им за забранената организация "Действие за Палестина"
Демонстранти викат и жестикулират до британски полицейски кордон по време на протест, организиран от "Действие за Палестина" в Лондон, 23 юни 2025 г. Снимка: AP/Frank Augstein
Лондон,  
06.09.2025 09:49
 (БТА)

Стотици пропалестински демонстранти рискуват да бъдат арестувани във Великобритания заради подкрепата им за забранената организация "Действие за Палестина" при планираните за днес протести в цялата страна, предаде ДПА.

Демонстрантите ще участват в протести в градовете Лондон, Белфаст и Единбург, издигайги лозунги с надписи: "Аз съм против геноцида. Подкрепям "Действие за Палестина".

Британската полиция обяви, че за всеки, който присъства на демонстрацията в лондонския район Уестминстър, ще се смята, че действа незаконно и може да бъде арестуван.

Заместник-помощник комисарят на Скотланд Ярд Ейд Аделекън каза: "Действие за Палестина" е организация, която е забранена от правителството на Великобритания. Да членуваш в нея или да изразяваш подкрепа за нея е криминално престъпление".

"Участниците в този протест, както и в предишни подобни демонстрации го правят, знаейки, че действията им са незаконни", добави Аделекън.

"Мога да бъда категоричен, че ако изразите подкрепа за "Действие за Палестина" - престъпление съгласно британския закон за тероризма - ще бъдете арестувани", заяви той.

"Разполагаме с необходимия брой полицейски служители, капацитет за арестанти и всички други ресурси, за да задържим толкова хора, колкото е необходимо", добави заместник-помощник комисарят на Скотланд Ярд.

Министерството на правосъдието на Великобритания вчера съобщи, че е изпратило писмо до комисаря на столичната полиция Марк Роули преди протеста в лондонския район Уестминстър. Ведомството каза също така, че полицейските сили в градовете Единбург, Тотнес, Дери и Кендъл са решили да не арестуват издигащи лозунги в подкрепа на организацията демонстранти.

/СХТ/

Свързани новини

03.09.2025 02:40

Признаването на Палестинска държава би стимулирало по-бързо двудържавно решение, заяви палестинският пратеник в Лондон

Признаването на Палестинската държава от водещите западни държави „би предизвикало спринт към двудържавното решение“ на конфликта, заяви ръководителят на палестинската мисия в Лондон, цитиран от Ройтерс. Великобритания, Франция, Канада, Австралия и
09.08.2025 19:20

Лондонската полиция задържа над 200 души на пропалестински протест, нарушили новоприет закон

Лондонската полиция е арестувала над 200 души, след като демонстранти нарочно нарушават наскоро приет закон, забраняващ подкрепата за пропалестинска организация, предаде Асошиейтед прес. Протестиращите твърдят, че новият закон ограничава свободата
06.08.2025 22:12

Британският премиер Киър Стармър защити плана си за признаване на палестинска държава, но разкритикува „Хамас“

Британският премиер Киър Стармър заяви, че в страната му има „чувство на отвращение“ от страданията в Газа и защити плана си за потенциално признаване на палестинска държава, предаде Пи Ей Мидия/ДПА.
30.07.2025 09:30

Западният печат коментира решението на Великобритания да признае Палестина, ако Израел не прекрати войната

Великобритания ще признае палестинска държава през септември, ако Израел не прекрати военната си кампания в ивицата Газа, каза вчера британският премиер Киър Стармър.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 10:57 на 06.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация